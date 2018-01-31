JetBlue meldet mehr Passagiere

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue konnte im Berichtsmonat Dezember 2017 insgesamt 3,430 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresdezember einen Anstieg der Verkehrszahlen um 2,7 Prozent auf 4,079 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 4,4 Prozent auf 4,931 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent verschlechtert.

Im Geschäftsjahr 2017 flogen mit JetBlue 40,038 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 4,6 Prozent.