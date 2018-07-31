JetBlue meldet Passagierzuwachs

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juni 2018 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrößerte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juni einen Anstieg der Nachfrage um 7,8 Prozent auf 4,399 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 5,9 Prozent auf 5,057 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 87,0 Prozent. JetBlue Airways konnte im Juni 3,680 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2018 transportierte JetBlue mit 20,804 Millionen Passagieren 3,9 Prozent mehr Fluggäste als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.