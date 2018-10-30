JetBlue meldet soliden September

JetBlue Airways Airbus A321 (Foto: JetBlue)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat September 2018 bei erhöhter Kapazität eine grössere Nachfrage.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresseptember einen Anstieg der Nachfrage um 18,5 Prozent auf 3,887 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 19,3 Prozent auf 4,880 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent. Mit 3,202 Millionen Passagieren stiegen bei JetBlue im Berichtmonat September 15,4 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit JetBlue 31,854 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.