Mehr Passagiere bei JetBlue

JetBlue Airways Airbus A321 (Foto: JetBlue)

Mit 3,940 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juli 2018 fünf Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresjuli einen Anstieg der Verkehrszahlen um 6,2 Prozent auf 4,755 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 4,1 Prozent auf 5,351 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf hohe 88,9 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit JetBlue 24,744 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.