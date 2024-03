Flughafen Berlin Brandenburg wird bestreikt

Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: FBB)

ver.di kündigt für heute Donnerstag Warnstreiks an mehreren deutschen Verkehrsflughäfen an. Auch der Flughafen Berlin Brandenburg ist davon betroffen.

Aufgrund des angekündigten Warnstreiks sind am Flughafen Berlin Brandenburg an diesem Tag keine Abflüge von Passagierflügen möglich. Auch ankommende Flüge können durch den Warnstreik von Ausfällen und Änderungen im Flugplan betroffen sein. Ursprünglich waren für den Verkehrstag je rund 200 Starts und Landungen geplant. Der Flughafen Berlin Brandenburg informiert seine Passagiere auf seiner Webseite und in den sozialen Netzwerken.

