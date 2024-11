Neue easyJet Winterziele ab Berlin-Brandenburg

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

easyJet startet mit einem attraktiven Flugplanangebot in die Wintersaison 2024/2025 und fliegt zahlreiche Ziele neu an. Agadir in Marokko steht ab sofort dienstags und sonntags neu im Flugplan der Airline.

Nach Lyon in Frankreich fliegt easyJet ab dem 8. November jeweils freitags und sonntags. Bereits am 6. November wird die Verbindung nach Kairo in Ägypten wieder aufgenommen und ebenfalls zweimal pro Woche, jeweils mittwochs und freitags, bedient.

Mit insgesamt sechs neuen Destinationen baut die Airline ihr Flugangebot ab BER im Bereich der beliebten Städtereiseziele weiter aus. Winterurlauber und Nordlichter-Liebhaber können sich im Dezember auf Ziele im hohen Norden Europas freuen. Ab dem 6. Dezember steht Tromsø in Norwegen, ab dem 7. Dezember Rovaniemi in Finnland im Flugplan der Airline. Ab dem 14. Februar 2025 geht es auch wieder nach Liverpool in Großbritannien.

Die neuen Winterstrecken im Überblick

Agadir, bis zu 2x wöchentlich (Di, So), ab 5. November Kairo, bis zu 2x wöchentlich (Mi, Sa), ab 6. November Liverpool, bis zu 2x wöchentlich (Mo, Fr), ab 14. Februar Lyon, bis zu 2x wöchentlich (Fr, So), ab 8. November Rovaniemi, bis zu 2x wöchentlich (Di, Sa), ab 7. Dezember Tromsø, bis zu 2x wöchentlich (Mo, Fr), ab 6. Dezember

easyJet hat zudem die Verbindungen vom BER nach Madeira, Marsa Alam, Barcelona, Malaga, Rom, Genf, Zürich, Bristol und Edinburgh im Winterflugplan 2024/25 durch weitere Frequenzen ausgebaut.

FBB