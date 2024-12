Neue easyJet Destinationen ab Hamburg

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Flughafen Hamburg freut sich über zwei neue easyJet Destinationen, ab Ende März 2025 hebt die Airline nach Rom und Mailand ab.

Ab dem 30. März 2025 erweitert easyJet das Angebot ab Hamburg Airport deutlich: Die britische Fluggesellschaft nimmt gleich zwei neue Strecken in ihr Programm auf und fliegt dann täglich von der Hansestadt nach Rom Fiumicino und Mailand Malpensa. Derzeit fliegt easyJet ab Hamburg bereits nach Basel, London-Gatwick und Manchester. Alle Strecken sind ab sofort buchbar.

„Wir freuen uns sehr, diese tollen Neuigkeiten zum Jahresende verkünden zu können. Die Entscheidung von easyJet, ihr Angebot am Hamburg Airport weiter auszubauen, bestätigt einmal mehr die Stärke des Hamburger Marktes. Es ist besonders erfreulich zu sehen, dass Airlines in diesen herausfordernden Zeiten die Chancen erkennen und nutzen, die unser Standort bietet. Die neuen Verbindungen nach Rom und Mailand sind eine Bereicherung für unser Streckennetz und bieten unseren Passagieren noch mehr Vielfalt bei der Reiseplanung – sowohl Urlauber als auch Geschäftsreisende profitieren von der täglichen Anbindung“, sagt Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport.

Stephan Erler, Country Manager für Deutschland und die Schweiz bei easyJet, sagt: „Wir freuen uns, dass wir für die Kurzstreckenflüge in Mailand und Rom als ,Remedy Taker‘ zugelassen wurden und nun mit der Eröffnung unserer neuen Basen in Mailand-Linate und Rom-Fiumicino auch das Angebot für deutsche Reisende nach Italien weiter ausbauen zu können. Mehr als 500.000 Sitzplätze stehen unseren Kunden auf den 6 neuen Direktverbindungen an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München zur Verfügung und wir bieten somit noch mehr Auswahl für die nächste Italienreise, sei es für einen Städtetrip oder Geschäftsreisen.“

Mit den zusätzlichen Strecken baut easyJet ihre Position als eine der führenden Airlines am Hamburg Airport weiter aus. Die Fluggesellschaft ist bereits seit 2005 in Hamburg vertreten und bedient von hier aus im kommenden Jahr fünf europäische Ziele.

Flughafen Hamburg