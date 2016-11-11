Rhein-Neckar Air fliegt 2017 weiter nach Sylt

Rhein Neckar Air (Foto: Rhein Neckar Air)

Erfolgreiche Flugverbindung von der Metropolregion Rhein-Neckar auf die Ferieninsel wird 2017 Sylt wird weitergeführt, dabei werden Samstags Tagesausflüge nach Sylt möglich.

Erfolgsgeschichte der Flugverbindung von Mannheim auf Deutschlands beliebteste Ferieninsel wird fortgesetzt: Die Regional-Airline Rhein-Neckar Air (RNA) schließt an die gelungene Saison 2016 an: „Die Flüge nach Sylt im Jahr 2016 waren und sind für die Rhein-Neckar Air ein voller Erfolg. Daher haben wir uns schon jetzt festgelegt und fliegen Sylt auch in 2017 wieder an“, so Ansgar Gerken, einer der beiden Geschäftsführer der RNA. Die Nonstopflüge mit exklusivem Bordservice werden von 5. April 2017 bis 14. Oktober 2017 jeweils mittwochs und samstags durchgeführt. Die bereits etablierten und bei Geschäftsreisenden beliebten Verbindungen zwischen Mannheim und Berlin sowie Hamburg werden auch im Winter 2016/2017 angeboten. Flugtickets für alle Verbindungen können ab sofort unter www.flyRNA.de gebucht werden.

Erfolgreiche Saison 2016 durch exzellenten Service

Die Mitte Juli 2016 gestartete Strecke von Mannheim (MHG) nach Sylt (GWT) mit nur 90 Minuten Flugzeit hat alle Erwartungen der regionalen Airline voll erfüllt. „Wir beschränken uns zunächst auf die Strecke Mannheim-Sylt. Die Überlegungen für weitere innerdeutsche Verbindungen nach Sylt laufen allerdings auf Hochtouren“, erklärt Dirk Eggert, zweiter Geschäftsführer der RNA. Insbesondere der persönliche Service auf den kleinen legendären Maschinen des Typs Dornier 328 mit nur 31 Sitzplätzen überzeugt die Gäste. „Fliegen wie privat“ ist der Serviceanspruch der regionalen Airline, bei dem sie Passagieren ein Flugerlebnis wie im Privatjet zu fairen Preisen ermöglicht. Dabei garantiert nicht nur die eingespielte Crew und das persönliche Klima an Board das exklusive Flugerlebnis bei RNA. Frisch aufgebrühter Kaffee, Weine vom Winzer aus der Region, Biere von kleinen Privat-Brauereien und ausgewählte Backspezialitäten sind Teil des individuellen Services. Besonders beliebt bei Passagieren ist der Taxi-Rufservice an Bord. Bereits die Ankunft am Flughafen Mannheim verläuft reibungslos: Kostenfreies Parken, kurze Wege und zügige Abläufe beim Check-In sorgen für einen unkomplizierten Abflug nach Sylt. Die Schalter sind eine Stunde vor Abflug geöffnet und erwarten Passagiere bis spätestens 35 Minuten vor Abflug. Handgepäck von bis zu acht Kilogramm sowie ein Freigepäckstück von bis zu 20 Kilogramm nimmt RNA ohne Aufpreis entgegen.

Neu: Samstags Tagesausflüge von Mannheim nach Sylt möglich

Der Sommerflugplan 2017 wurde den Wünschen der Passagiere angepasst: „Die Möglichkeit, für einen Tag nach Sylt zu reisen, wurde bereits in 2016 mehrfach wahrgenommen“, bestätigt Ansgar Gerken. „Mit dem neuen Flugplan haben wir die Aufenthaltsdauer am Samstag von drei Stunden auf über sechs Stunden erhöht. Dies reicht für einen ausgiebigen Ausflug oder auch einen Geschäftstermin auf der Insel in jedem Fall.“ Fluggäste aus Mannheim haben jeden Samstag die Möglichkeit um 8.45 Uhr nach Sylt zu fliegen und um 17.00 Uhr wieder Richtung Heimat abzuheben.

Sommerflugplan Mannheim-Sylt 2017

Flugtickets für den Sommer 2017 auf Sylt sind ab sofort online über die Website www.flyRNA.de, telefonisch über das Ticketoffice der Rhein-Neckar Air unter +49 (0)621 – 32 48 58-0 oder persönlich im Reisebüro buchbar. Das One-Way Ticket ist ab 199,50 Euro erhältlich. Ein voll flexibles Ticket ist ab 349,50 Euro buchbar.

ab 05.04.2017 Mittwoch Samstag Mannheim - Sylt 10.40 Uhr – 12.10 Uhr 8.45 Uhr – 10.15 Uhr Sylt – Mannheim 13.00 Uhr – 14.30 Uhr 17.00 Uhr – 18.30 Uhr

Winterflugplan 2016/2017 mit etablierten Verbindungen

Die bereits bestehenden Flugverbindungen aus der Metropolregion Rhein-Neckar nach Hamburg und Berlin finden großen Anklang bei den Geschäftsreisenden. So bietet RNA die schnellsten verfügbaren Verbindungen zwischen dem Cityairport Mannheim und den Metropolen Hamburg und Berlin. Diese Ziele fliegt RNA im Winter 2016/2017 weiterhin unter der Woche an. Die Direktverbindung Mannheim und Berlin Tegel sowie in die Hafenstadt Hamburg sind ab 99,50 Euro buchbar.

Montag bis Freitag (ohne Feiertage) Mannheim – Berlin Tegel 7.30 Uhr – 8.45 Uhr 17.00 Uhr – 18.15 Uhr Berlin Tegel - Mannheim 9.15 Uhr – 10.30 Uhr 18.55 Uhr – 20.10 Uhr

Montag Dienstag bis Donnerstag Freitag Mannheim – Hamburg 7.00 Uhr – 8.15 Uhr 7.00 Uhr – 8.15 Uhr 17.30 Uhr – 18.45 Uhr 13.30 Uhr – 14.45 Uhr Hamburg - Mannheim 8.45 Uhr – 10.00 Uhr 8.45 Uhr -10.00 Uhr 19.15 Uhr -20.30 Uhr 15.15 Uhr – 16.30 Uhr

Über Rhein-Neckar Air: „Fliegen wie privat.“

Die Rhein-Neckar Air (RNA) wurde 2013 von einer Gruppe von Unternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar gegründet. Bereits 2014 wurden die ersten Strecken von Mannheim nach Berlin sowie von Mannheim nach Hamburg in den Flugplan aufgenommen. Die Flotte des regionalen Spezialisten umfasst insgesamt drei Maschinen des Typs Dornier 328 mit jeweils 31 Sitzflugplätzen und befördert jährlich rund 35.000 Fluggäste. Zu den Stammgästen der RNA gehören neben Privat- und Geschäftsreisenden unter anderem Vereine der Fußballbundesliga sowie Handball- und Eishockeymannschaften. Vollcharter können ebenfalls gebucht werden. Die Flugzeuge der RNA werden von der MHS Aviation GmbH betrieben.

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