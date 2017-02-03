Rhein-Neckar Air erweitert Sommerflugplan

Rhein Neckar Air (Foto: Rhein Neckar Air)

Erweiterung Sommerflugplan 2017: Rhein-Neckar Air (RNA) baut seine Flugstrecken und Frequenzen im Sommerflugplan 2017 aus.

Neu im Streckennetz ist ab 5. April 2017 die von airberlin übernommene Süd-Nord-Verbindung von Nürnberg direkt nach Sylt und zurück. Ebenso wird die Frequenz der beliebten Strecke zwischen Mannheim und Berlin ab dem 9. März 2017 mit vier zusätzlichen Flügen auf 24 Flüge in der Woche erhöht.

Von Nürnberg nach Sylt direkt in 90 Minuten

Ab dem 5. April 2017 nimmt Rhein-Neckar Air die Verbindung zwischen Nürnberg und Sylt auf. Damit wird die bereits existierende Verbindung von Mannheim nach Sylt mit Fluggästen aus der Franken-Metropole im RNA-Flugprogramm erweitert. Ansgar Gerken, Hauptgeschäftsführer der regionalen Fluggesellschaft, erklärt: „Wir übernehmen die Strecke von Nürnberg nach Sylt von airberlin, aber verbessern die Flexibilität, indem wir die Strecke nicht nur samstags, sondern auch am Mittwoch fliegen. Ein Kurztrip für drei oder vier Tage ist damit für alle rund um Nürnberg kein Problem mehr.“ Auch auf dieser Strecke gilt die RNA-Philosophie „Fliegen wie privat“, die sich durch den persönlichen Service des vertrauten Teams auf den kleinen Maschinen des Typs Dornier 328 auszeichnet.

Rhein-Neckar Air Flugerlebnis auch für Nürnberger

Mit der neuen Strecke kommt nun auch Franken in den Genuss des Flugerlebnisses von Rhein-Neckar Air. Ein wichtiges Qualitätskriterium für RNA ist die Produktqualität ihrer regionalen Partner. Mit der Familienbäckerei Grimminger aus Mannheim und der Privatbrauerei Welde aus Plankstadt bei Heidelberg sind zuverlässige Partner gefunden, die alle Maschinen mit frischen Produkten versorgen. Der exklusive Service der regionalen Airline spiegelt sich aber auch in anderen Feinheiten wider: Beim Taxirufdienst vom Cockpit aus steht nach der Landung auf Wunsch ein Fahrer bereit. Kurze Dienstwege sind vor allem auch bei Wünschen der Gäste von Vorteil. Aus dem Feedback der Fluggäste zieht die Geschäftsführung rasch Konsequenzen — die erhöhte Frequenz zwischen Mannheim und Berlin ist ein Ergebnis davon.

Höhere Frequenz zwischen Mannheim und Berlin

Ab dem 9. März 2017 fliegen Dienstag und Donnerstag zwischen Mannheim und Berlin weitere Maschinen um 10 Uhr und 15.45 Uhr. „Mit den zusätzlichen Flugzeiten erfüllen wir den Wunsch unserer Kunden nach höherer Flexibilität. Durch die neuen Flugzeiten kann so die Zeit vor Ort in Berlin optimiert werden. Wir haben in der Vergangenheit einen hohen Anteil von Oneway-Flügen festgestellt — nun ist auch der Rückflug mit uns möglich“, so Dirk Eggert, Geschäftsführer der Rhein-Neckar Air.

Übersicht Rhein-Neckar Flugplan 2017

Die neuen Verbindungen sowie die bereits etablierten und bei Geschäftsreisenden beliebten Verbindungen sind unter www.flyRNA.de buchbar. Gleichzeitig wurde der Sommerflugplan 2017 für Buchungen freigeschaltet, neben der Onlinebuchung ist dies auch telefonisch über das Ticketoffice der Rhein-Neckar Air unter +49 (0)621–32 48 58-0 oder persönlich im Reisebüro möglich.

Flugverbindungen zwischen Mannheim und Berlin mit zusätzlichen Zeiten am Dienstag und Donnerstag:

ab 9. März 2017 Montag, Mittwoch, Freitag Dienstag, Donnerstag Mannheim – Berlin Tegel 7.30 Uhr – 8.45 Uhr 17.00 Uhr – 18.15 Uhr 7.30 Uhr – 8.45 Uhr 10.00 Uhr – 11.10 Uhr (neu) 17.00 Uhr – 18.15 Uhr Berlin Tegel – Mannheim 9.15 Uhr – 10.30 Uhr 18.55 Uhr – 20.10 Uhr 9.15 Uhr – 10.30 Uhr 15.45 Uhr – 17.00 Uhr (neu) 18.55 Uhr – 20.10 Uhr

Neue Flugverbindung zwischen Nürnberg und Sylt am Mittwoch und Samstag:

ab 5. April 2017 Mittwoch Samstag Sylt - Nürnberg 12.00 Uhr – 13.30 Uhr 10.20 Uhr – 11.50 Uhr Nürnberg – Sylt 13.50 Uhr – 15.20 Uhr 12.10 Uhr – 13.40 Uhr

Verbindung zwischen Mannheim und Sylt am Mittwoch und Samstag:

ab 5. April 2017 Mittwoch Samstag Mannheim – Sylt 10.10 Uhr – 11.40 Uhr 8.30 Uhr – 10.00 Uhr Sylt - Mannheim 15.40 Uhr – 17.10 Uhr 17.00 Uhr – 18.30 Uhr

Weitere Flüge zwischen Mannheim und Hamburg von Montag bis Freitag:

Montag Dienstag bis Donnerstag Freitag Mannheim – Hamburg 7.00 Uhr – 8.15 Uhr 7.00 Uhr – 8.15 Uhr 17.30 Uhr – 18.45 Uhr 13.30 Uhr bis 14.45 Uhr Hamburg - Mannheim 8.45 Uhr – 10.00 Uhr 8.45 Uhr – 10.00 Uhr 19.15 Uhr – 20.30 Uhr 15.15 Uhr bis 16.30 Uhr

Die Flüge von Mannheim nach Berlin sowie nach Hamburg sind ab 99,50 Euro pro Person im Ecobasic-Tarif verfügbar, die Flüge auf die Insel Sylt ab 199,50 Euro pro Person im gleichen Tarif.

Über Rhein-Neckar Air: „Fliegen wie privat.“

Die Rhein-Neckar Air (RNA) wurde 2013 von einer Gruppe von Unternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar gegründet. Bereits 2014 wurden die ersten Strecken von Mannheim nach Berlin sowie von Mannheim nach Hamburg in den Flugplan aufgenommen. Die Flotte des regionalen Spezialisten umfasst insgesamt drei Maschinen des Typs Dornier 328 mit jeweils 31 Sitzplätzen und befördert jährlich rund 35.000 Fluggäste. Zu den Stammgästen der RNA gehören neben Privat- und Geschäftsreisenden unter anderem Vereine der Fußballbundesliga sowie Handball- und Eishockeymannschaften. Vollcharter können ebenfalls gebucht werden. Die Flugzeuge der RNA werden von der MHS Aviation GmbH betrieben.

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