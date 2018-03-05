Rhein-Neckar Air mit Passagierrekord nach Sylt

Rhein-Neckar Air Dornier Do 328 (Foto: Rhein-Neckar Air)

Rhein-Neckar Air schreibt mit einer herausragenden Auslastung ihrer komfortablen Verbindung zwischen Mannheim und der Nordseeinsel Sylt weiter Erfolgsgeschichte.

Die Auslastung auf Flügen zwischen der Nordseeinsel und der Rhein-Neckar-Metropole lag 2017 sogar deutlich über dem Vorjahr. Die Verbindungen nach Sylt für den Sommer 2018 wurden daher ausgebaut und sind seit Herbst vergangenen Jahres unter www.flyRNA.de buchbar. Bereits zum

Saisonstart im März 2018 ist die hohe Nachfrage nach den Sylt-Flügen deutlich zu spüren. Dirk Eggert, Geschäftsführer der regionalen Fluggesellschaft, zeigt sich zufrieden: „Unsere Sylt-Verbindung im Jahr 2017 war und ist ein großer Erfolg. Daher fliegen wir auch in 2018 die Insel wieder regelmäßig an mit einer zusätzlichen Verbindung am Freitag. Übrigens betrug die durchschnittliche Flugdauer unserer Sylt-Flüge in 2017 nur 76 Minuten. Unser Versprechen — in 90 Minuten auf die Insel — konnten wir damit mehr als einhalten. Schließlich ist Zeit einer der entscheidenden Faktoren. Unsere Kunden schätzen unsere Flugzeiten und hohe Pünktlichkeit — sie wissen, sie können sich auf uns verlassen.“

Mannheim-Berlin mit zusätzlicher Tagesverbindung und neuen Wochenendtarifen

Darüber hinaus erweitert die Rhein-Neckar Air auch ihre Flüge von Mannheim nach Berlin-Tegel und bietet ihren Passagieren eine zusätzliche Verbindung am Mittwoch an. Die Flugzeiten für die täglichen Flüge, die montags bis freitags durchgeführt werden, liegen ideal in den Tagesrandzeiten und sind daher besonders geeignet für Geschäftsreisende. Dienstag, Donnerstag und nun auch am Mittwoch wird darüber hinaus eine zusätzliche Verbindung angeboten: Der Flug von Mannheim nach Berlin startet um 10:15 Uhr, der Rückflug ab Berlin-Tegel hebt um 15:45 Uhr nach Mannheim ab. Damit wird dem Wunsch der Kunden nach höherer Flexibilität Rechnung getragen. Aus diesem Grunde bietet die Rhein-Neckar Air nun auch besondere Wochenendtarife für Privatreisende an, die als sogenannte Returntickets gebucht werden können.

Exklusives Reiseerlebnis — vor, während und nach dem Flug

Kunden genießen nicht nur die zeitlichen Vorteile von Flügen mit Rhein-Neckar Air, sondern insbesondere den exzellenten Service. „Fliegen wie privat“ wird bei Rhein-Neckar Air gelebt — mit persönlichem Service und einem angenehmen Reiseerlebnis vor, während und nach dem Flug. Gäste parken am City Airport Mannheim kostenfrei und sparen durch die kurzen Wege am Flughafen viel Zeit. Beim Taxirufdienst vom Cockpit aus steht nach der Landung auf Sylt oder Mannheim auf Wunsch ein Fahrer bereit. Im Zuge der regionalen Kooperationen bietet die Rhein-Neckar Air an Bord unter anderem eine Auswahl an Rot- und Weißweinen sowie auf den Flügen nach Sylt Gosch Secco Rosé.

„Der Austausch mit unseren Partnern ist genauso eng wie der mit unseren Passagieren: Wir können auf die Wünsche unserer Gäste reagieren und bieten durch die gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern hochwertige Produkte direkt aus der Region“, erklärt Dirk Eggert.

Alle Flüge mit Rhein-Neckar Air sind unter www.flyRNA.de buchbar — auch für Kinder, die unbegleitet fliegen und die Kinderbetreuung von RNA in Anspruch nehmen möchten. Weiterhin steht den Gästen auch das Ticketoffice von Rhein-Neckar Air unter +49 (0)621–32 48 58-0 oder auch persönliche Ansprechpartner im Reisebüro zur Verfügung. Die aktuellen Flugzeiten sind unter www.flyRNA.de/flugzeiten/ einsehbar.

Über Rhein-Neckar Air: „Fliegen wie privat.“

Die Rhein-Neckar Air (RNA) wurde 2013 von einer Gruppe von Unternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar gegründet. Bereits 2014 wurden die ersten Strecken von Mannheim nach Berlin sowie von Mannheim nach Hamburg in den Flugplan aufgenommen. Die Flotte des regionalen Spezialisten umfasst insgesamt drei Maschinen des Typs Dornier 328 mit jeweils 31 Sitzplätzen und befördert jährlich rund 35.000 Fluggäste. Zu den Stammgästen der RNA gehören neben Privat- und Geschäftsreisenden unter anderem Vereine der Fußballbundesliga sowie Handball- und Eishockeymannschaften. Vollcharter können ebenfalls gebucht werden. Die Flugzeuge der RNA werden von der MHS Aviation GmbH betrieben.