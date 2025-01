Neue easyJet Linien ab Basel

Euroairport (Foto: Euroairport)

Die Fluggesellschaft easyJet baut das Angebot ab dem EuroAirport weiter aus. Im Sommer kommt die griechische Insel Skiathos auf den nördlichen Sporaden neu dazu.

easyJet fliegt ab dem 24. Juni 2025 zwei Mal pro Woche von Basel nach Skiathos, die Flüge werden immer am Dienstag und am Freitag vom EuroAirport in Richtung der griechischen Ferieninsel abheben.

Am 1. April 2025 wird easyJet die Direktverbindung zwischen dem EuroAirport und dem Flughafen von Keflavik auf Island wieder aufnehmen. Zum Hauptstadtflughafen von Reykjavik wird die Airline zweimal wöchentlich jeweils dienstags und samstags fliegen.

Ebenfalls ab dem 1. April 2025 wird easyJet ab Basel die tunesische Ferieninsel Djerba bedienen. Djerba ist für ihre Mittelmeerstrände und beeindruckenden Wüstendörfer bekannt. Die nordafrikanische Insel wird jeweils am Dienstag und Samstag angeflogen.

Am 4. April 2025 kehrt zudem Bilbao auf den Flugplan ab dem EuroAirport zurück. Jeweils montags und freitags können Reisende ab diesem Frühjahr in die Stadt in Nordspanien reisen.