LOT zieht am Flughafen Krakau um

Die Fluggesellschaft LOT Polish Airlines optimiert ihr Angebot in Krakau. Alle Flüge des polnischen Star Alliance-Partners werden ab Donnerstag, 20. November 2014, im Terminal 1 abgefertigt.

Bislang waren die Flüge am ehemaligen Inlandsterminal T2 gestartet. Von der Änderung profitieren auch Fluggäste Richtung Deutschland. Terminal 1 ist das zentrale Abfertigungsgebäude am Flughafen Krakau. Von dort sind öffentliche Verkehrsmittel, Parkhäuser und das Flughafenhotel besonders komfortabel und schnell erreichbar. Auch der Flughafenbahnhof mit Direktverbindungen zum Hauptbahnhof in Krakau befindet sich in fußläufiger Entfernung.

Vor dem Abflug profitieren Passagiere von einer breiten Auswahl an Gastronomie- und Shopping-Angeboten in Terminal 1. Inhaber einer Miles&More Statuskarte HON Circle oder Senator sowie Reisende in Business Class haben in Terminal 1 Zugang zu einer exklusiven Lounge.

Aufgrund von Modernisierungsarbeiten am Flughafen Krakau finden die Ankünfte der LOT-Flüge weiterhin im Terminal 2 statt.

LOT Polish Airlines