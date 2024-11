Air Astana schließt große Wartung an Airbus ab

Air Astana schließt große Wartung an Airbus A321 ab (Foto: Air Astana)

Im unternehmenseigenen Wartungszentrum hat die kasachische Fluggesellschaft Air Astana erstmals selbst einen Heavy Maintenance Zwölf-Jahres-C-Check absolviert. Gewartet wurde ein Airbus A321 aus der Flotte von Air Astana.

„Der erfolgreiche Abschluss des Zwölf-Jahres-C-Checks belegt die bereits hohe und weiter wachsende Sachverständigkeit von Air Astanas technischen Ressourcen und Personal“, betonte Roberto Dando, Leiter des Astana Technical Centre und Hauptverantwortlicher für die C-Check-Wartungen. „Mit dem Kompetenzaufbau, die Wartungen selbst durchzuführen, sparen wir erheblich bei den Kosten für eine Heavy Maintenance ein, da wir diese nicht mehr im Ausland machen lassen müssen.“

Ein Zwölf-Jahres-C-Check bedeutet die gründlichen Untersuchungen und Tests aller Teile eines Flugzeugs. Hierzu wird die Maschine systematisch auseinandergebaut, um eine vollständige Prüfung der Flugzeugstruktur und aller Komponenten einschließlich der Treibstofftanks vorzunehmen. Bei mehreren dieser Untersuchungen kommen zerstörungsfreie Prüfverfahren zum Einsatz. Besonders wichtige Komponenten wie die Triebwerke werden im Rahmen des Checks aus ihrer Verankerung gelöst und aus der Aufhängung ausgebaut. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird das Flugzeug zunächst wieder zusammengebaut und anschließend intensiven Tests unterzogen. Verlaufen diese erfolgreich, findet ein Wartungsprüfflug statt. Dieser soll feststellen, ob von der Flugsteuerung bis zum Unterhaltungssystem an Bord alles einwandfrei funktioniert. Erst dann erfolgt die Freigabe, dass die Maschine wieder Passagiere befördern darf.

Der Airbus A321, der jetzt bei Air Astana diese Heavy Maintenance durchlief, gehört seit 2012 zur Flotte der Fluggesellschaft. Bis zum Jahresende plant das Unternehmen einen weiteren Zwölf-Jahres-C-Check. Air Astana erhielt 2023 von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) offiziell die Erlaubnis, Zwölf-Jahres-C-Checks bei Flugzeugen vom Typ Airbus A320/A321 durchzuführen. Den ersten 1C-Check nahm Air Astana 2019 vor, der erste 2C-Check folgte 2022 und im vergangenen Jahr kam es schließlich zum ersten Sechs-Jahres-C-Check. Bis heute hat Air Astana insgesamt bereits 32 C-Checks selbst absolviert.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 57 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).