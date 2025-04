Sommerflugplan ab dem EuroAirport

Euroairport (Foto: Euroairport)

Ab dem EuroAirport bedienen im Sommerflugplan 2025 mehr als 30 Fluggesellschaften rund hundert Destinationen.

Der EuroAirport ist der Flughafen im Dreiländereck mit zahlreichen Direktverbindungen nach Europa und in den Mittelmeerraum sowie Langstreckenverbindungen nach Dubai und Montréal. Im Sommerflugplan 2025 (gültig bis 25. Oktober 2025) werden rund hundert per Direktflug zu erreichende Destinationen ab dem EuroAirport angeboten. Das Angebot beinhaltet unter anderem Destinationen in Ägypten, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Kanada, Kroatien, Marokko, Norwegen, Spanien, Tunesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Zypern.

Zahlreiche Umsteigmöglichkeiten über internationale Drehkreuze

Verschiedene Fluggesellschaften bieten attraktive Umsteigmöglichkeiten über ihre internationalen Drehkreuze an: Air France (Paris), Austrian Airlines (Wien), British Airways (London), flydubai (Dubai), KLM (Amsterdam), Lufthansa (Frankfurt und München), Norwegian (Oslo), Pegasus Airlines und Turkish Airlines (Istanbul) sowie Vueling (Barcelona).

Attraktive neue Destinationen

Ab dem EuroAirport werden während dieser Sommersaison verschiedene Flugziele neu im Angebot sein oder wiederaufgenommen werden, so die spanische Hafenstadt Bilbao mit easyJet (2x/Woche), die isländische Hauptstadt Reykjavik (2x/Woche), die italienische Küstenstadt Rimini (2x/Woche), die rumänische Stadt Sibiu (3x/Woche) sowie die griechische Insel Skiathos (2x/Woche).

Eine Steigerung der Frequenzen gibt es diesen Sommer auf verschiedenen Strecken wie Barcelona, Djerba (neu auch mit easyJet), Montreal, Krakau (neu auch mit Wizz Air) sowie Palma de Mallorca.