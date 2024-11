Eurowings baut in Berlin weiter aus

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Eurowings baut das Angebot an attraktiven Direktzielen ab dem Flughafen Berlin Brandenburg stark aus. Im Sommerflugplan können Eurowings Reisende unter 42 attraktiven Reisezielen wählen.

Dabei erweitert die Lufthansa-Tochter insbesondere Verbindungen in die beliebten Urlaubsregionen in Südeuropa: Erstmals fliegt Eurowings vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) nach Bilbao, Korfu, Faro und Jerez de la Frontera. Neu im Programm ist auch Newcastle im Nordosten Englands.

Darüber hinaus verstärkt die Airline ihre Frequenzen zu bestehenden Destinationen: Malaga, Heraklion, Rhodos, Graz, Helsinki, Nizza, Kos, Split, Jerewan und Erbil werden künftig häufiger angeflogen. Top-Ziel im BER-Programm bleibt Mallorca: Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen bietet Eurowings bis zu 21-mal pro Woche vom BER aus an.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Wir freuen uns sehr über das Engagement von Eurowings am BER. Die Airline bietet Reisenden aus der Hauptstadtregion im kommenden Sommerflugplan eine Vielzahl neuer und attraktiver Reisemöglichkeiten in Europa und darüber hinaus. Das erweiterte Angebot verbessert zugleich die Erreichbarkeit der Region für internationale Gäste und stärkt somit den Flughafenstandort BER, den Tourismus sowie die regionale Wirtschaft.“

Jens Bischof, CEO Eurowings: „Berlin und Eurowings sind ein gutes Match: Wir freuen uns, dass wir unsere Wachstumsstory am BER nicht nur fortschreiben, sondern sogar forcieren können. Nach dem sehr erfolgreichen Ausbau unserer Verbindungen in die Golf-Region verstärken wir unsere Hauptstadt-Präsenz auch im Sommer 2025 und bieten mit über 200 wöchentlichen Flügen unser bisher breitestes Europa-Angebot. Unser Engagement ist ein klares Bekenntnis zum Luftverkehrsstandort Berlin, mit dem wir die Marktführung der Lufthansa Group in der Hauptstadt ausbauen.“

Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin: „Eurowings ist ein großer und verlässlicher Partner für die Visitor Economy Berlins. Die Airline, der Flughafen und visitBerlin engagieren sich gemeinsam für mehr internationale Flugverbindungen in die deutsche Hauptstadt – mit Erfolg, wie das wichtige Wachstum im nächsten Jahr zeigt.“

BER