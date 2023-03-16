Paderborn Lippstadt mit neuen Destinationen

Vorfeld Flughafen Paderborn/Lippstadt (Foto: APT Paderborn/Lippstadt)

Der Flughafen Paderborn Lippstadt kann sich über weitere Mittelmeerdestinationen freuen, ein Reiseveranstalter bietet ab nächstem Herbst Strecken nach Griechenland und Zypern an.

Zwei zusätzliche Destinationen wird es im Herbst 2023 am Flughafen Paderborn/Lippstadt geben. Nach dem kurz bevorstehenden Auftakt mit mehreren Reisen zu italienischen Zielen im Frühjahr 2023 nimmt der Reiseveranstalter DER SCHMIDT aus Wolfenbüttel unter der Marke „momento – Reisen für mich“ im Oktober die Peloponnes und im November die Insel Zypern ins Visier.

Die Ewige Stadt Rom, das abwechslungsreiche und sonnenverwöhnte Sizilien, Sardinien als Karibik Europas sowie der Geheimtipp Liparische Inseln stehen auf dem aktuellen Programm von DER SCHMIDT, das Ende März 2023 beginnt. Mit dem weiterführenden Angebot der Marke „momento – Reisen für mich“ zur Peloponnes und nach Zypern unterstreicht das Unternehmen seinen Wachstumskurs auch am Airport. Besonders interessant auch in puncto Nachhaltigkeit: Durch eine effiziente Flugnetz-Planung ist momento umweltfreundlicher unterwegs und kann zudem bessere Preise erzielen.

Zur Peloponnes geht es vom 3. bis zum 10. Oktober 2023. Das einzigartige Kulturland bietet weltweit bekannte archäologische Stätten der Antike und des Mittelalters. Auch landschaftlich hat die Halbinsel mit schönen Badestränden, weiten Ebenen und Hochgebirgen viel zu bieten. Die Reise nach Zypern findet in der Zeit vom 21. bis zum 28. November statt. Die drittgrößte Insel des Mittelmeeres überzeugt vor allem auch mit kristallklarem Meer sowie sauberen und gepflegten Stränden.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Partner DER SCHMIDT weiterhin auf unseren Flughafen setzt und seit Angebot noch ausweitet. Somit wächst das Spektrum der Destinationen am Flughafen im Jahr 2023 weiter. Damit haben die Menschen in unseren Regionen Ostwestfalen, Lippe und Südwestfalen noch mehr Auswahl für die schönsten Wochen des Jahres“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.