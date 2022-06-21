Ab dem Flughafen Erfurt-Weimar nach Mallorca

Flughafen Erfurt-Weimar (Foto: Flughafen Erfurt-Weimar)

Seit Freitag, den 17. Juni 2022, fliegt die spanische Fluggesellschaft Albastar vom Flughafen Erfurt Weimar nach Palma auf Mallorca.

Im Auftrag des Duisburger Reiseveranstalters Schauinsland-Reisen GmbH fliegt die renommierte spanische Fluggesellschaft Albastar mit Flugzeugen vom Typ Boeing 737-800 mit 189 Sitzplätzen das beliebte Urlaubsziel dreimal pro Woche ab Erfurt an. Reisezeitraum ist vom 17.06.-30.10.22 an den Wochentagen Dienstag, Freitag und Sonntag. Damit besteht die Möglichkeit, sehr flexibel Reisezeiträume auszuwählen, die vom Wochenrhythmus abweichen. Die interessante Kombination der Flugtage ermöglicht auch eine Kurzwoche oder einen Wochenendausflug.

Weitere Reiseveranstalter haben die Flüge ebenfalls in ihr Angebot aufgenommen. Auch Nur-Flug-Buchungen sind möglich.

Flughafen-Geschäftsführer Prof. Gerd Stöwer zeigt sich höchst erfreut: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Fluggästen auch im Sommer 2022 flexible Reisemöglichkeiten durch diese Mallorca-Verbindungen mit zuverlässigen Partnern anbieten können.“

Die Flüge sind in jedem Reisebüro, über die Homepage von Schauinsland-Reisen und auch über die gängigen Buchungsportale buchbar. Weitere Ziele im Sommerflugplan 2022 ab Erfurt-Weimar sind Antalya, Burgas, Hurghada, Kreta und Rhodos. Hinzu kommen Sonderreisen nach Italien, Kroatien, Ungarn, Albanien und Montenegro.

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