Ryanair baut in Weeze aus

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Ryanair hat mit Castellón, Kopenhagen, Sevilla und Rhodos vier weitere Strecken in ihren Sommerflugplan 2023 ab dem Flughafen Weeze aufgenommen.

Ryanair nimmt ab dem Flughafen Weeze vier weitere Linien in ihren Sommerflugplan 2023 auf. Die Ryanair Kunden ab Weeze können neu nach Castellón, Kopenhagen, Sevilla und Rhodos fliegen. Dazu erhöht Ryanair die Frequenzen auf zehn weiteren Strecken ab Weeze, darunter Abruzzen, Malaga und Zadar. Dieses zusätzliche Wachstum wird durch die Stationierung einer weiteren Boeing 737 ermöglicht, in Weeze sind während dem Sommer insgesamt fünf Boeing 737 der irischen Low-Cost-Airline stationiert.

Ryanair wird in diesem Sommer mehr als 240 wöchentliche Flüge von und nach Weeze anbieten, das entspricht einem 40 Prozent Wachstum gegenüber dem Sommer 2022, um sowohl den Incoming-Verkehr als auch die Zahl der Arbeitsplätze zu erhöhen und den Kunden in Weeze die größte Auswahl und die niedrigsten Preise bei der Buchung ihres Urlaubs für den Sommer 2023 zu bieten.