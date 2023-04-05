Flughafen Dortmund meldet erstes Quartal

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Im ersten Quartal 2023 nutzten insgesamt 592.300 Passagiere den Dortmund Airport für ihre Reise, das entspricht einem Plus von 46,2 Prozent.

Das erste Quartal 2023 widerspiegelt der beste Jahresstart in der Geschichte des Airports Dortmund, der Flughafen hat sich damit gut von der Coronakrise erholt. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres verzeichnete der Flughafen 405.085 Passagiere und damit 73% der Passagieranzahl aus dem ersten Quartal 2019. Dabei wurde seinerzeit die Nachfrage in den ersten drei Monaten noch deutlich von den Auswirkungen der Omikron-Variante negativ beeinflusst. Die Passagierzahlen des ersten Quartals 2023 liegen damit 6,8 Prozent über den Zahlen des ersten Quartals 2019.

Mit dem aktuellen Wachstum befindet sich der Dortmund Airport auf einem guten Kurs in Richtung der Zielmarke von über 2,6 Millionen Passagieren für das Jahr 2023.

Die Frequenzerhöhungen und neuen Ziele im seit Ende März geltenden Sommerflugplan bieten den Passagieren mehr attraktive Reiseziele und Kapazitäten. Ab Ende April hat der Dortmund Airport zudem die armenische Hauptstadt Jerewan neu mit im Programm.