Neue Strecken ab dem Flughafen Dresden

Dresden Airport (Foto: Dresden Airport)

Ischia, Golf von Sorrent, Sizilien, Liparische Inseln und Sardinien sind fünf Reiseziele, die im Frühjahr 2023 den Flugplan ab Dresden bereichern.

Die Flugreisen werden exklusiv vom neuen Reiseveranstalter „MOMENTO powered by sz-Reisen“ angeboten. „Bequem zum Baden, Erholen und Entdecken. Mit „MOMENTO – Reisen für mich“ erreichen wir jetzt auch jüngere Gäste und Familien mit Kindern“, betont Axel Schmidt, Geschäftsführer sz-Reisen.

„Urlaubsreisen vom Flughafen vor der Haustür aus stehen hoch im Kurs. Wir freuen uns daher sehr, im Frühjahr fünf neue italienische Urlaubsregionen in den Flugplan aufnehmen zu können. Diese Reisen ergänzen hervorragend das bestehende Angebot zu Sonnenzielen im Mittelmeer sowie am Roten und Schwarzen Meer“ sagt Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG.

Die Flugreisen werden in Kooperation mit mehreren namhaften deutschen Reiseveranstaltern durchgeführt. Die Reiseprogramme werden für alle Partner zentral zusammengestellt und gemeinsam mit sz-Reisen unter der Marke „MOMENTO powered by sz-Reisen“ vermarktet.

Reisezeitraum sind die Monate April und Mai. Zum Einsatz kommen europäische Airlines wie SmartWings, die Flugzeuge vom Typ Airbus A320 beziehungsweise Boeing 737 einsetzen. Der Bordservice beinhaltet bereits Snacks und Softdrinks.