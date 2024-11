Von Berlin-Brandenburg nach Dschidda

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Eurowings verbindet den BER ab sofort mit Dschidda in Saudi-Arabien. Die Verbindung in die Hafenstadt am Roten Meer wird dreimal pro Woche (dienstags, freitags und sonntags) angeboten.

Am BER starten die Flugzeuge jeweils um 21.20 Uhr mit Ankunft in Dschidda um 05:00 Uhr. Abflugzeit in die Gegenrichtung ist 06.30 Uhr mit Ankunft am BER um 10.35 Uhr. Die Flugzeit beträgt gut sechs Stunden. Auf der Strecke kommt ein Flugzeug vom Typ A320neo zum Einsatz. Dschidda ist bereits das zweite Ziel im Nahen Osten, das von Eurowings ab BER angeflogen wird. Seit dem 27. Oktober hat die Airline Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder im Flugplan und die Verbindung auf sieben wöchentliche Frequenzen aufgestockt.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH:

Wir freuen uns, dass Eurowings eine zweite Langstreckenverbindung ab BER aufnimmt. Mit Dschidda und Dubai fliegt die Airline diesen Winter zwei attraktive Ziele im Nahen Osten an. Das stärkt den Flughafenstandort BER, fördert die Konnektivität der Hauptstadtregion und eröffnet Reisenden attraktive Urlaubsmöglichkeiten.

Jens Bischof, CEO Eurowings:

Mit dem neuen Ziel Dschidda und der Aufstockung unserer erfolgreichen Verbindung nach Dubai bauen wir unser Angebot am BER weiter aus und bringen als größte Ferienfluglinie Deutschlands mehr Eurowings in die Hauptstadt. Fluggäste aus Berlin und Brandenburg können sich jetzt im Winterflugplan über noch mehr Auswahl an attraktiven Direktzielen freuen.

Eurowings fliegt im Winterflugplan vom BER attraktive Ziele in Deutschland, Europa, Afrika und in den Nahen Osten an. Das Angebot erstreckt sich von den nordischen Ländern (Helsinki, Göteborg, Tromsø, Stockholm) über die klassischen Winterferienziele (Lanzarote, Gran Canaria, Hurghada) bis hin zu Destinationen der Familien- und Heimatbesuche (Jerewan). Ab dem 14. Dezember fliegt die Airline neu nach Faro in Portugal.

FBB