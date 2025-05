Flughafen Erfurt ist 100 Jahre alt

Voyage Air in Erfurt (Foto: Flughafen Erfurt)

Mit der Landung zweier Tiefdecker vom Typ Junkers F-13 am 10. Mai 1925 auf dem neuen Flughafen am Roten Berg startete die Luftfahrtgeschichte in Erfurt.

Mit Inbetriebnahme des Fliegerhorstes Erfurt-Bindersleben im Jahr 1935 galt der Name Flughafen Erfurt-Nord. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde der zivile Luftverkehr im August 1939 eingestellt.

Mit einem Testflug nach Erfurt am 28. Mai 1957 nach Erfurt und Flügen am 16. Juni 1957 von Berlin zu den Flughäfen Barth, Dresden, Erfurt und Leipzig wurde der Inlandflugverkehr in der DDR eröffnet und Erfurt hatte wieder einen Verkehrsflughafen, der auch von Geschäftsflugzeugen aus Westeuropa genutzt wurde.

Mit der Grundsteinlegung für Verwaltungsgebäude und Werft der Agrarflugstaffel und einer damit verbundenen Stationierung von Agrarflugzeugen und Hubschraubern in Erfurt im Oktober 1975 konnte eine Nutzung des Flughafens auch für den landwirtschaftlichen Bereich gesichert werden.

Im September 1990 wurde der Flughafen Erfurt in eine GmbH umgewandelt. Heute besitzt der Freistaat Thüringen 95 % und die Stadt Erfurt 5 % der Anteile.

In den 90er Jahren wurden viele bauliche Veränderungen vorgenommen. Am 8. Dezember 1995 wurde der neue Tower in Betrieb genommen, am 12. Mai 1996 das neue Terminal B eingeweiht. Seit 1998 ist der Flughafen durch eine Autobahnanbindung über die A 71 sehr gut an das Autobahnnetz angebunden.

Mithilfe des neu installierten Instrumentenladesystems konnten je nach Windstärke und Windrichtung die Anflüge über die Stadt um ca. 20 % reduziert werden. Die Verlängerung der Start- und Landebahn auf 2.600 m wurde im Juni 1999 freigegeben und ermöglichte weiteren Flugzeugtypen sichere Starts und Landungen. Im März 2001 konnte der Allwetterflugbetrieb in der Landerichtung aus Ost wird mit der Betriebsstufe CAT IIIb realisiert werden. Die Inbetriebnahme der Betriebsstufe CAT II und IIIb für die Landerichtung West erfolgte im März und September des gleichen Jahres.

Im Mai 2000 wurde der 24-stündige Flugbetrieb am Flughafen Erfurt aufgenommen. Ende 2002 wurde ein Hangar für die Wartung von Flugzeugen mit einer Grundfläche von 65 x 75 m errichtet, der von Airlines und Wartungsbetrieben sehr gut genutzt wird.

Die Pilotenvereinigung Cockpit zeichnet 2002 den Erfurter Airport mit dem Titel „Airport of the Year 2002“ aus. Mit der Auszeichnung werden u. a. die weitere Verbesserung der Sicherheitseinrichtungen und speziell die Erweiterung der Rollwege und das neue Instrumentenanflugsystem gewürdigt. Mit Beginn des Allwetterflugbetriebes wurde auch in die Rollwege ein modernes Rollleitsystem installiert. Dieses Befeuerungssystem leitet die Flugzeuge zu ihren Parkpositionen bzw. zur Startposition, integrierte Induktionsschleifen überwachen dies permanent, auch bei Dunkelheit und Nebel.

Die Eröffnung des neuen Parkhauses im Dezember 2003 in unmittelbarer Nähe vom Terminal mit 820 Stellplätzen verbesserte den Service für Passagiere weiter und führte dazu, dass nunmehr insgesamt 1.600 Stellplätze zur Verfügung stehen. Mit dem Bau des Parkhauses konnte auch das das vorhandene Parkplatzsystem abschließend optimiert werden.

Seit Juni 2005 ist der Flughafen durch die Fertigstellung einer neuen Stadtbahntrasse schneller und komfortabler mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Besondere Fluggäste gab es zum Beispiel 2009 mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama, und 2011 mit Papst Benedikt XVI. Auch internationale Wirtschaftsgipfel und politische Treffen, Veranstaltungen auf der Erfurter Messe und weitere kulturelle Veranstaltungen brachten mit Regierungsoberhäuptern, Mitgliedern Europäischer Königshäusern, Sportlern, Musikern und anderen Künstlern weitere Aufmerksamkeit.

Der Flughafen der Landeshauptstadt wurde im März 2011 in „Flughafen Erfurt-Weimar“ umbenannt.

Seit 1999 bot Air Berlin im Direktflug und über die Drehkreuze Nürnberg und Palma de Mallorca viele Ziele rund ums Mittelmeer an und die Passagierzahlen entwickelten sich sehr gut, der Rückzug der Airline aus Erfurt 2011 und später die die Insolvenz 2017 führten zu einem starken Passagierrückgang.

Zum Sommer 2013 hatte die Fluggesellschaft Germania wieder fest ein Flugzeug in Erfurt stationiert, was die Anzahl der wöchentlichen Flüge weitaus vergrößerte. Germania bediente bis zu ihrer Insolvenz im Winter 2019 verschiedene Routen zu europäischen Flughäfen, in die Türkei und nach Ägypten.

Die weltweite COVID-19-Pandemie traf auch den Flughafen Erfurt-Weimar sehr hart. Während zu Beginn des Jahres 2020 die Passagierzahlen noch stagnierten, entwickelten sie sich in den Folgemonaten drastisch zurück. Lieferungen im Rahmen der Luftbrücke der Bundesregierung mit mehreren Tonnen Schutzausrüstung machten den Erfurter Airport zu einem wichtigen Partner für die Anlieferung von Mundschutz-Masken und Corona-Tests für das gesamte Bundesgebiet.

Von April 2020 bis August 2021 stellte der Flughafen Parkflächen für fabrikneue Airbus-Flugzeuge, die aufgrund der Pandemie nicht ausgeliefert werden konnten, zur Verfügung.

Die stückweise Aufhebung der Reisebeschränkungen bedeutete wieder regelmäßigen Charterflugverkehr. Der Bedarf nach Flugreisen entwickelte sich stark, und auch die Passagierzahlen entwickelten sich langsam wieder nach oben. Gespräche mit Airlines und Reiseveranstaltern führten zu einer breiten Basis an Airlines, die die gefragtesten Ziele ab Erfurt-Weimar anbieten. Zusätzlich wächst die Anzahl der Reiseveranstalter, die Reisen zu besonderen Zielen an ausgewählten Terminen anbieten.

Das schlägt sich in den aktuellen Passagierzahlen nieder, die sich kontinuierlich nach oben entwickeln.

Der Airport in Erfurt ist aufgrund der Möglichkeit, auch nachts Flüge abzufertigen, attraktiv für Airlines, ihre Flugketten im Fracht- und Passagierbereich zu verlängern. Auch die Funktion als Alternate Airport kann damit 24/7 gewährleistet werden. FedEx nutzt die gute Anbindung des Airports an die A71 und betreibt hier ein Road-Hub. Die Nutzung des Flughafens für Trainings- und Übungsflüge ist ebenfalls von wichtiger Bedeutung. Auch im Bereich Business Aviation bleibt Thüringens internationaler Verkehrsflughafen attraktiv. Zahlreiche An- und Abflüge im Ambulanzsektor, für den Wartungsbetrieb des am Flughafen tätigen Flugzeugwartungsunternehmens HANGAR 901 Aircraft Maintenance GmbH und schließlich der Polizeihubschrauberstaffel Thüringen zeigen, dass der Erfurter Airport auch außerhalb der touristischen Flüge wichtige Infrastrukturelle Aufgaben abbildet.

Susanne Hermann, Geschäftsführerin der Flughafen Erfurt GmbH, zeigt sich stolz: „Spannende Geschichte und Geschichten gibt es zum Jubiläum des Luftverkehrs in Erfurt zu entdecken. Der Flughafen Erfurt-Weimar hat sich zu einem modernen, attraktiven Standort entwickelt, der sich als Infrastruktur des Freistaates Thüringen behaupten kann und für die Gesellschaft, die Wirtschaft, für Airlines, Reiseveranstalter, Kunden und Passagiere einen verlässlichen Partner darstellt.“ Man werde, so führt Susanne Hermann weiter aus, alles daransetzen, die Entwicklung des Erfurt-Weimar Airport voranzutreiben.

Claudia Schubert, die seit mehr als 40 Jahren am Erfurter Flughafen tätig ist, freut sich darüber, dass der Airport bei Passagieren in Thüringen und den angrenzenden Bundesländern sehr beliebt ist. Sie ergänzt: „Meine Kolleginnen und Kollegen sind stolz, in dieser besonderen Branche tätig zu sein. Wir alle nehmen gern die Herausforderungen neuer Abläufe, Prozesse und Technologien an und unterstützen die Weiterentwicklung des Thüringer Landesflughafens.“

Flughafen Erfurt-Weimar