Lufthansa Group mit Rekordergebnis

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Group kann für das erste Halbjahr 2023 erfreuliche Zahlen bekanntgeben, dank einer hohen Nachfrage resultierte unter dem Strich ein Gewinn auf Stufe EBIT von 777 Millionen Euro.

Das Ende der Corona Pandemie hat die Reiselust der Leute wieder geweckt und die Nachfrage nach Flugreisen nach oben getrieben. Der Lufthansa Konzern liefert eines der höchsten Quartalsergebnisse seiner Geschichte ab. Unter dem Strich resultierte für das zweite Quartal 2023 das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) auf 1,1 Milliarden Euro und hat sich damit verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum fast verdreifacht. Lufthansa Group konkretisiert Jahresausblick und rechnet für 2023 mit einem EBIT von mindestens 2,6 Milliarden Euro.

Carsten Spohr, CEO Lufthansa Group, sagt:

„Dank der großen Anstrengungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir Zustände wie im letzten Sommer vermeiden und unseren Kunden wieder einen stabileren Luftverkehr bieten. Ob am Boden, im Cockpit, in der Kabine oder unseren Wartungshangars: Es waren unsere Mitarbeitenden weltweit, die einen zuverlässigen Flugbetrieb und das finanziell beste zweite Quartal unserer Geschichte zugleich ermöglicht haben. Der klare Fokus auf Stabilität hat sich damit sowohl für unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden, als auch für unsere Aktionäre als richtig erwiesen. Gleichzeitig haben wir mit Vereinbarungen über den Verkauf der LSG Group und AirPlus sowie mit der Vereinbarung zum Kauf der ITA unsere strategische Ausrichtung geschärft.

Unser Ausblick verheißt eine weiterhin positive Entwicklung für Kunden, Mitarbeitende und Aktionäre: Die präzisierte Gewinnprognose zeigt deutlich, dass wir auf einem guten Weg sind, unsere mittelfristig gesetzten Kapitalmarktziele zu erreichen. Dies ermöglicht uns die geplanten Investitionen in Premiumqualität für unsere Kunden. Die gleichzeitige Fortsetzung unserer Rekrutierungskampagne mit mehr als 1.000 Neueinstellungen pro Monat schafft zudem neue Perspektiven für unsere Mitarbeitenden. Und nicht zuletzt gibt es einen besonderen Ausblick für unsere Lufthansa-Langstreckenflotte. Noch in diesem Jahr werden zwei weitere A380 wieder in den Liniendienst gehen, weitere folgen zusammen mit neuen Boeing 787 und Airbus A350 im kommenden Jahr, in das wir mit großem Optimismus schauen."

Ergebnis: Deutliche Verbesserung gegenüber 2022

Der Konzernumsatz im zweiten Quartal übertraf mit 9,4 Milliarden Euro den Vorjahreswert um rund 17 Prozent (Vorjahr: 8,0 Milliarden Euro). Das operative Ergebnis (Adjusted EBIT) konnte auf 1,1 Milliarden Euro gesteigert und somit nahezu verdreifacht werden (Vorjahr: 392 Millionen Euro). Dies entspricht einer operativen Marge von 11,6 Prozent und ist ein neuer Rekordwert für ein zweites Quartal der Lufthansa Group. Das Konzernergebnis markierte mit 881 Millionen Euro ebenfalls einen neuen Höchststand (Vorjahr: 259 Millionen Euro).

Für das erste Halbjahr 2023 verbuchte der Konzern ein Adjusted EBIT von 812 Millionen Euro (Vorjahr: -185 Millionen Euro) – eine Verbesserung um knapp eine Milliarde Euro. Die Adjusted-EBIT-Marge stieg im ersten Halbjahr auf 4,9 Prozent (Vorjahr: -1,4 Prozent). Der Umsatz lag im ersten Halbjahr 2023 bei 16,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 13,0 Milliarden Euro).

Alle Passagier-Airlines erzielen positives Ergebnis

Die weltweit hohe Nachfrage nach Flugreisen hat zu einem deutlichen Anstieg der Fluggastzahlen der Passagier-Airlines der Lufthansa Group geführt. Zwischen Januar und Juni begrüßten die Airlines mehr als 55 Millionen Reisende an Bord, ein Anstieg um 30 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 (Vorjahr: 42,4 Millionen). Allein im zweiten Quartal flogen dabei 33,3 Millionen Passagiere mit den Airlines des Konzerns (Vorjahr: 29,2 Millionen). Dies entspricht 84 Prozent des Niveaus von 2019.

Die Passagier-Airlines der Lufthansa Group weiteten die angebotene Kapazität im Laufe des ersten Halbjahrs kontinuierlich aus. Für die ersten sechs Monate lag sie 19 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, aber noch 21 Prozent unter Vorkrisenniveau. Isoliert für das zweite Quartal betrachtet lag die angebotene Kapazität bei 83 Prozent des Vorkrisenjahres 2019. Das Angebot wurde dabei auch durch Engpässe vor allem bei Abfertigungsdienstleistern und Flugsicherungen konservativ geplant.

Auch im zweiten Quartal lag der klare Fokus auf der Sicherstellung eines stabilen Flugbetriebs. Diese Strategie war erfolgreich: Die Pünktlichkeit verbesserte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 70 Prozent.

Die anhaltend hohe Nachfrage, besonders in den Premium Klassen, hat bei den Passagier-Airlines bei gleichzeitig eingeschränktem Angebot zu einem Anstieg der Durchschnittserlöse um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geführt. Dabei waren die Flüge der Lufthansa Group im zweiten Quartal mit einem Sitzladefaktor von 83 Prozent so stark wie vor der Corona-Pandemie ausgelastet (2019: 83 Prozent).

Die Aufwendungen der Konzern-Airlines stiegen aufgrund der branchenweit hohen Kosteninflation, vor allem bei Gebühren für Flugsicherung und Flughäfen und den Kosten für Wartung und Ersatzteile. Außerdem schlugen sich einmalige Kosten im Zusammenhang mit der starken Ausweitung des Flugbetriebs sowie eine Vielzahl von Maßnahmen zur Unterstützung der operationellen Stabilität negativ auf die Kosten der Passagier-Airlines nieder. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Stückkosten entsprechend um sieben Prozent.

Insgesamt verbesserte sich das Adjusted EBIT der Passagier-Airlines im zweiten Quartal dieses Jahres um rund eine Milliarde Euro auf 965 Millionen Euro (Vorjahr: -86 Millionen Euro). Dabei erzielten alle Airlines des Segments ein positives Ergebnis. Betrachtet man die ersten sechs Monate, stieg das Adjusted EBIT sogar um fast 1,7 Milliarden Euro auf 453 Millionen Euro (Vorjahr: -1,2 Milliarden Euro).

Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik mit positivem Ergebnis

Die Normalisierung der Raten im weltweiten Luftfrachtmarkt hat sich im zweiten Quartal des Jahres wie erwartet fortgesetzt. Trotz der geringeren Nachfrage lagen die Durchschnittserlöse von Lufthansa Cargo jedoch weiter um gut 40 Prozent über dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019. Damit übertraf Lufthansa Cargo auch im zweiten Quartal das Niveau des Gesamtmarkts. Das Frachtangebot lag im zweiten Quartal vor allem aufgrund der Erholung des Passagierflugbetriebs und der damit verbundenen Ausweitung der Frachtraumkapazitäten um sechs Prozent über dem Vorjahr.

Lufthansa Cargo gewann damit im zweiten Quartal Marktanteile hinzu. Das Adjusted EBIT von Lufthansa Cargo reduzierte sich in Folge der marktweiten Entwicklung auf 37 Millionen Euro (Vorjahr: 482 Millionen Euro), lag damit aber nach wie vor deutlich über dem Ergebnis des Jahres 2019. Im ersten Halbjahr belief sich das Adjusted EBIT auf 188 Millionen Euro (Vorjahr: 977 Millionen Euro).

Lufthansa Technik verzeichnete im zweiten Quartal 2023 eine weiterhin sehr positive Geschäftsentwicklung. Die Techniksparte profitierte dabei von der marktweit anhaltend hohen Nachfrage nach Flugreisen, die mit einer weiter steigenden Nachfrage von Fluggesellschaften für Wartungs- und Reparaturleistungen einher ging.

Lufthansa Technik erwirtschaftete im zweiten Quartal ein Adjusted EBIT von 156 Millionen Euro, ein Plus von 39 Prozent gegenüber 2022 und ebenfalls ein Rekord für ein zweites Quartal (Vorjahr: 112 Millionen Euro). Für das gesamte erste Halbjahr erzielte das Unternehmen ein Adjusted EBIT von 291 Millionen Euro und damit 21 Prozent mehr als im Vorjahr (Vorjahr: 241 Millionen Euro).

Adjusted Free Cashflow über eine Milliarde Euro, Bilanz weiter gestärkt

Aufgrund des starken operativen Ergebnisses und hoher Buchungseingänge erzielte die Lufthansa Group im ersten Halbjahr einen operativen Cashflow von 3,1 Milliarden Euro. Abzüglich der Netto-Investitionen, die sich hauptsächlich auf die Investitionen der Gruppe in ihre künftige Flotte von Flugzeugen der neuesten Generation bezogen, konnte damit ein Adjusted Free Cashflow in Höhe von 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet werden.

Die Nettoverschuldung ging zum 30. Juni 2023 auf 5,9 Milliarden Euro zurück (31. Dezember 2022: 6,9 Milliarden Euro) und lag damit unterhalb des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019. Die Netto-Pensionsverpflichtungen der Gruppe stiegen aufgrund eines leichten Rückgangs der langfristigen Zinssätze auf 2,3 Milliarden Euro (31. Dezember 2022: 2,0 Milliarden Euro). Das Eigenkapital lag bei 8,1 Milliarden Euro (31. Dezember 2022: 8,5 Milliarden Euro).

Ende Juni 2023 standen dem Unternehmen liquide Mittel in Höhe von insgesamt 10,8 Milliarden Euro zur Verfügung (31. Dezember 2022: 10,4 Milliarden Euro). Damit liegt die Liquidität weiter über dem Zielkorridor von 8 bis 10 Milliarden Euro.

Erfolgreiche Portfoliomaßnahmen im zweiten Quartal stellen einen Meilenstein in der Transformation des Konzerns zur Airline Group dar

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2023 hat die Lufthansa Group ihre Transformation zur Airline Group konsequent fortgeführt. In nur drei Monaten des Quartals wurden drei wesentliche Transaktionen getätigt.

Im April wurde die Veräußerung des verbleibenden internationalen Catering-Geschäfts der LSG Group an das Private Equity Unternehmen AURELIUS bekannt gegeben. Auch der Verkauf des Zahlungsdienstleisters AirPlus an SEB Kort, der im Juni verkündet werden konnte, markiert einen wichtigen Schritt bei der Fokussierung der Lufthansa Group auf ihr Kerngeschäft.

Neben den Verkäufen der beiden genannten Unternehmensteile konnte im Mai der Erwerb eines Minderheitsanteils in Höhe von 41 Prozent an der italienischen Fluglinie ITA Airways vereinbart werden. Die Verträge sehen vor, dass Lufthansa auch die verbleibenden Anteile an ITA zu einem späteren Zeitpunkt übernehmen kann.

Der Erwerb der Minderheitsbeteiligung an ITA Airways steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden, die bis Jahresende erwartet wird.

Remco Steenbergen, Finanzvorstand der Deutschen Lufthansa AG:

„Ich bin stolz darauf, dass alle Passagier-Airlines starke operative Ergebnisse erwirtschaften konnten und wir im zweiten Quartal ein Rekordergebnis erzielt haben. Die Lufthansa Group hat über die vergangenen Jahre gezeigt, dass sie liefert, was sie verspricht. Das gilt auch für die Entwicklung unseres Portfolios, bei dem wir bei der Transformation zur Airline Group deutlich vorangekommen sind. In den nächsten Monaten werden wir weiter daran arbeiten, unseren Zielen für das Jahr 2024 bereits im laufenden Jahr so nah wie möglich zu kommen.“

Lufthansa Group investiert in operationelle Stabilität und Kapazität

Der Fokus der Lufthansa Group lag auch im ersten Halbjahr 2023 auf der Sicherstellung eines stabilen Flugplans. Um die dafür notwendigen Kapazitäten zu schaffen, wurden in diesem Jahr bereits rund 9.000 neue Mitarbeitende eingestellt – mehr als 1.000 pro Monat. Die Neueinstellungen betrafen dabei überwiegend die operativen Einheiten des Konzerns.

Neue Flugzeuge, SAF, Green Fares: Nachhaltigkeit bleibt Top-Priorität

Die Lufthansa Group nimmt ihre Verantwortung für wirksamen Klimaschutz wahr und hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. Das Unternehmen strebt eine neutrale CO₂-Bilanz bis 2050 an (‚net zero carbon emissions‘). Bereits bis 2030 will die Lufthansa Group ihre Netto-CO₂-Emissionen im Vergleich zu 2019 durch Reduktions- und Kompensationsmaßnahmen halbieren.

Moderne, treibstoffeffiziente und emissionsärmere Flugzeuge sind dabei der größte Hebel für mehr Nachhaltigkeit. Deshalb investiert der Konzern jedes Jahr mehr als zwei Milliarden Euro in rund 200 neue Flugzeuge wie den Airbus A350, die Boeing 787, die Boeing 777-9 oder Flugzeuge der Airbus A320neo-Familie, die bis 2030 ausgeliefert werden sollen.

Auch nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) sind für nachhaltigeres Fliegen ein entscheidender technologischer Fortschritt. Bereits heute gehört der Konzern zu den fünf größten SAF-Kunden weltweit. Auf Basis bestehender Absichtserklärungen mit verschiedenen Herstellern und abhängig von der Kundennachfrage könnte die Lufthansa Group im Jahr 2030 bis zu eine Million Tonnen SAF verwenden.

Seit Mitte Februar bietet Lufthansa Group ihren Kunden als weltweit erste Airline-Gruppe die sogenannten “Green Fares” an: einen eigenen Flugtarif, der den Ausgleich der flugbedingten CO₂-Emissionen bereits inkludiert. Der Ausgleich erfolgt zu 20 Prozent mit SAF und zu 80 Prozent über hochwertige, langfristig ausgelegte Klimaschutzprojekte. Bislang haben mehr als 265.000 Kunden und Kundinnen “Green Fares” gebucht.

Ausblick

Die Lufthansa Group erwartet auch für den Rest des Jahres eine anhaltend hohe Nachfrage nach Flugtickets – der Wunsch der Menschen zu reisen ist ungebrochen. Aktuell liegen die Buchungen für die Monate August bis Dezember 2023 durchschnittlich bei mehr als 90 Prozent des Buchungsvolumens des Vorkrisenniveaus.

Das Unternehmen setzt daher seine Kapazitätsausweitung fort und plant im dritten Quartal des Jahres rund 88 Prozent der Vorkrisenkapazität seiner Airlines anzubieten. Aufgrund der unverändert hohen Nachfrage nach Flugreisen und unterstützt von den branchenweiten Angebotsbeschränkungen erwartet das Unternehmen für das dritte Quartal einen weiteren leichten Anstieg der Durchschnittserlöse gegenüber dem Rekord-Niveau des Vorjahres. Damit wird das Adjusted EBIT im dritten Quartal voraussichtlich über dem Vorkrisenniveau von 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2019 liegen.

Auch für den Rest des Jahres erwartet die Lufthansa Group eine anhaltend hohe Nachfrage vor allem in den Premiumklassen. Haupttreiber sind dabei Privatreisende. Die Nachfrage nach Geschäftsreisen nimmt ebenfalls zu, für das Ende des Jahres erwartet die Lufthansa Group einen Anstieg auf bis zu 70 Prozent des Vorkrisenniveaus. Aufgrund der fortbestehenden Engpässe im europäischen Luftverkehrssystem wird die angebotene Kapazität der Lufthansa Group Airlines jedoch am unteren Ende der bisherigen Erwartungsspanne, also bei rund 85 Prozent, liegen.

Angesichts der starken Aussichten für das zweite Halbjahr konkretisiert der Konzern seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2023 und geht nun davon aus, ein Adjusted EBIT von mehr als 2,6 Milliarden Euro erreichen zu können (bislang: deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 1,5 Milliarden Euro). Damit wird das Ergebnis voraussichtlich eines der drei besten in der Geschichte der Lufthansa Group sein. Nach Einschätzung des Unternehmens liegt die konkretisierte Prognose damit im Rahmen der aktuellen Markterwartung.

Damit wird das Jahr 2023 voraussichtlich einen wichtigen Schritt hin zur Erreichung der Finanzziele darstellen, die sich das Unternehmen für das Jahr 2024 gesetzt hat. Danach geht die Lufthansa Group davon aus, eine Adjusted EBIT-Marge von mindestens acht Prozent und einen Adjusted Return on Capital Employed (Adjusted ROCE) von über zehn Prozent erreichen zu können.

