AirTag bei Airlines der Lufthansa Gruppe

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Group Airlines führen ab sofort einen neuen Service für ihre Fluggäste ein. Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings binden die Apple-AirTag-Ortungsfunktion in ihre Gepäckermittlung ein. Fluggäste können nun die neue Funktion nutzen, um den Standort ihres AirTag über die bekannten digitalen Kanäle der Gepäckermittlung zur Verfügung zu stellen. Die Airlines der Gruppe integrieren diese entsprechend in ihre Systeme und können die Gepäcknachverfolgung so digital unterstützen.

„Unser Team für digitale Produkte, der ‚Digital Hangar‘ mit seinen rund 1.000 Experten, bietet unseren Kundinnen und Kunden Monat für Monat neue digitale Services, transparente Informationen und Unterstützung entlang der gesamten Reise,“ sagt Dieter Vranckx, Mitglied des Vorstands und Chief Commercial Officer der Lufthansa Group. „Die Nutzung von Apple-AirTag-Daten ist ein Beispiel von vielen, wie wir das Reiseerlebnis all unserer Konzernairlines dank innovativer digitaler Services kontinuierlich weiterentwickeln.“

„Dank unserer App und Website können Fluggäste bei Unregelmäßigkeiten inzwischen schnell und unkompliziert Lösungen finden“, ergänzt Oliver Schmitt, Leiter des Lufthansa Group Digital Hangar. „Besonders bei der Gepäckermittlung konnten wir in den letzten Monaten erhebliche Verbesserungen erzielen. Die Einbindung der AirTag-Daten unserer Kundinnen und Kunden eröffnet uns dabei zusätzliche Möglichkeiten, noch effizienter und schneller zu agieren.“

