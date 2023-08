AF447 Black Box wird erneut gesucht

Eineinhalb Jahre nach dem Absturz von Air France Flug 447 über dem Südatlantik soll nun erneut nach dem verschollenen Wrack gesucht werden.

Die französischen Flugunfallermittler kommen der Unglücksursache, ohne im Besitz der Daten von den beiden Flugdatenschreibern zu sein, nicht auf die Spur. Am 1. Juni 2009 stürzte in der Nacht ein Airbus A330 der Air France über dem Südatlantik ab und versank in den Fluten der See, dabei kamen alle 228 Insassen ums Leben. Das Wrack konnte trotz intensiver Suche nicht gefunden werden. Die vierte Suchaktion soll nach Aussagen des französischen Verkehrsministeriums im kommenden Februar starten, dabei würden modernste Suchmittel eingesetzt.