Sommerflugplan ab Erfurt-Weimar

Voyage Air in Erfurt (Foto: Flughafen Erfurt)

Der Flughafen Erfurt Weimar veröffentlicht den Sommerflugplan 2025, die Fluggäste können sich auf abwechslungsreiches Flugprogramm freuen.

Der Erfurter Airport startet am Wochenende in einen gut gefüllten Sommerflugplan 2025. Gleich in der ersten Woche werden drei Erstflüge besondere Highlights bieten. Air Cairo wird am 31.03.25 erstmalig ab Erfurt in das ägyptische Hurghada starten, Pegasus nimmt am 04.04.25 Flüge nach Antalya auf und Nile Air wird ab 06.04.25 Erfurt ebenfalls mit Hurghada verbinden.

In diesem Sommer geht es am Thüringer Airport weiter kräftig bergauf. In der Hochsaison werden pro Woche bis zu 33 (gegenüber 20 im Sommer 2024) touristische Starts erwartet. Bei den regulären Flügen wurden die Frequenzen in alle bestehenden Zielgebiete wesentlich erhöht bzw. die Saison verlängert.

Zusätzlich sind mit Air Cairo und Nile Air nach Ägypten und Pegasus Airlines nach Antalya neue Airline-Partner am Flughafen Erfurt-Weimar dazugekommen.

Die beliebte Insel Mallorca erreicht man wieder mit Eurowings viermal pro Woche, dazu kommt eine Aufstockung in den Sommerferien. Antalya wird bis zu 23mal pro Woche von Corendon Airlines, Mavi Gök Airlines, Sun Express, Pegasus Airlines und Freebird Airlines angeflogen, aufgrund der Buchungslage gab es in den letzten Wochen weitere Aufstockungen.

Nach Heraklion geht es mit Corendon ab Mai zweimal pro Woche bis Ende Oktober, nach Hurghada mit Air Cairo und Nile Air fünfmal pro Woche im April und viermal pro Woche die gesamte Sommersaison.

Vorausschauend auf den Winter 2025/26 sind bereits jetzt Flüge für den November 2025, mehrmals täglich nach Antalya und dreimal wöchentlich nach Hurghada, freigeschaltet worden. Für Februar 2026 haben SunExpress mit Antalya und Eurowings mit Mallorca weitere Ziele buchbar gemacht.

Auf elf Charterflügen zu ausgewählten Terminen bieten verschiedene Reiseveranstalter die gut nachgefragten Sonderreisen mit Direktflug ab Erfurt-Weimar an. In diesem Jahr werden Neapel mit Zielgebiet Amalfiküste und Ischia, Zypern mit Paphos, Rimini in Italien, Lettland mit Riga, Montenegro mit Tivat, Sardinien mit Olbia, Griechenland mit Chalkidiki und Santorin, die Kanalinsel Jersey und A Coruña im spanischen Galizien als Ziele dabei sein.

Im gesamten Jahr 2025 wird ein Aufkommen von ca. 200.000 Fluggästen erwartet.

Die Geschäftsführerin der Flughafen Erfurt GmbH, Susanne Hermann, freut sich über den Zuwachs: „Die Frequenzen, besonders nach Antalya, haben sich verdichtet und wir können neue Airlines, auch nach Ägypten, begrüßen. Reisende haben so verschiedenste Möglichkeiten, ihre Flüge und damit ihre Aufenthaltsdauer im Zielgebiet zu kombinieren. Das freut uns sehr und zeigt, dass unsere Partner mit unserem Service und Support hochzufrieden sind.“ Sie hofft, so Hermann weiter, dass die politische Lage in den Urlaubsregionen an der Türkischen Riviera stabil bleibt und viele Urlauber das erhöhte Türkeiangebot nutzen können.

Auch im Bereich Business Aviation bleibt Thüringens internationaler Verkehrsflughafen attraktiv. Zahlreiche An- und Abflüge im Ambulanzsektor, für den Wartungsbetrieb des am Flughafen tätigen Flugzeugwartungsunternehmens HANGAR 901 Aircraft Maintenance GmbH und schließlich der Polizeihubschrauberstaffel Thüringen zeigen, dass der Erfurter Airport auch außerhalb der touristischen Flüge wichtige Infrastrukturelle Aufgaben abbildet.

Flughafen Erfurt-Weimar