Lufthansa lanciert Discover Airlines

Discover Airlines Airbus A330

Der junge Ferienflieger der Lufthansa Group präsentiert heute erstmalig seinen neuen Markenauftritt. Aus Eurowings Discover wird Discover Airlines.

Neben dem Namen ändert sich auch das Erscheinungsbild der Fluggesellschaft. Der erste Airbus A320 im neuen Design mit der Kennung D-AIUR ist heute Vormittag in Frankfurt gelandet und fliegt am 06. September erstmalig Gäste nach Palma de Mallorca.

Mit dem neuen Auftritt unterstreicht die Airline ihre Position als Quality Leisure Carrier der Lufthansa Group in Deutschland. Die Marke Discover Airlines steht für Freude am Reisen, am Entdecken und am Wiederentdecken von schönen Orten und Erlebnissen. Das Design ist daher von Farben und Elementen inspiriert, die an Urlaub erinnern und Fernweh wecken. Die verschiedenen Blautöne, die sogenannten „Skylines“, greifen die Farben des Himmels, des Horizonts und des Wassers auf, Sonne und Strand finden sich in gelben Akzenten wieder. Der Verlauf der Farben erinnert an die Aussicht aus dem Flugzeugfenster zum Horizont oder an den Blick aufs Meer.

Die blaue Farbwelt steht zudem für Qualität und die Verbundenheit zur Lufthansa Group. Denn Discover Airlines ist vollständig in die Strukturen des Konzerns an den beiden Heimat-Drehkreuzen Frankfurt und München eingebettet und ergänzt das bestehende Angebot im wachsenden Segment der Privatreisen.

„Wir haben unsere Airline in einer Rekordzeit von zwei Jahren aufgebaut, rund 2000 Mitarbeitende eingestellt, 22 Flugzeuge eingeflottet und fliegen über 60 Ziele in der ganzen Welt an. Dass wir schon nach zwei Jahren profitabel sind, ist dem enormen Einsatz des Teams zu verdanken. Mit gleichem Elan geht es nun weiter. Die Start-Up-Phase liegt hinter uns, und wir arbeiten an der Schärfung unseres Profils sowie einer klaren Positionierung im Segment der höherwertigen Urlaubs- und Privatreisen. Das bringt auch der Markenauftritt zum Ausdruck und unterstreicht zugleich unsere Zugehörigkeit zur Lufthansa Group,“ erklärt Bernd Bauer, CEO des Frankfurter Ferienfliegers. „Discover Airlines steht für Qualität, Freude und Leichtigkeit, schließlich fliegen die Menschen mit uns in die beste Zeit des Jahres.“

Design mit Wiedererkennungswert

Der „discover-Schriftzug in Kleinbuchstaben und mit Punkt bleibt als Wortmarke erhalten. Sie ist seit Beginn fester Bestandteil der Markenidentität und wird zukünftig durch den Zusatz „Airlines“ ergänzt. Der Punkt ist ein wiederkehrendes Designelement und findet sich unter anderem präsent auf dem Leitwerk des Flugzeugs wieder.

Trotz der Eigenständigkeit des neuen Designs, wird die Verbundenheit mit der Lufthansa Group deutlich. So findet sich auf beiden Seiten des Flugzeugrumpfes der Schriftzug „Member of Lufthansa Group“. Zudem wird das Leitwerk durch eine gerade weiße Linie, die sogenannte „Leading Edge“, bis zum unteren Flugzeugrumpf optisch verlängert.

Für die Weiterentwicklung ihrer Marke hat Discover Airlines mit der Hamburger Agentur Scholz & Friends zusammengearbeitet.

Von Ausweis bis Website: Neues Design wird schrittweise ausgerollt

Die Landung des ersten Airbus A320 in neuer Lackierung am 05. September markiert den Startpunkt für das Ausrollen des neuen Markenauftritts. Zum 06. September werden alle digitalen Auftritte der Airline umgestellt, von Website bis Social Media. In den darauffolgenden Tagen und Wochen werden Beschilderungen am Frankfurter Airport und den weltweiten Stationen sowie viele weitere Gegenstände ausgetauscht. Die Uniform-Accessoires der Crews und Elemente der Kabinen-ausstattung werden ab Dezember an den neuen Markenauftritt angepasst. Einwegartikel werden aus Gründen der Nachhaltigkeit zunächst restlos aufgebraucht und dann im neuen Design nachbestellt.

In den nächsten Monaten werden die Flugzeuge umlackiert, die neu zur Flotte stoßen, bisher nur eine Teillackierung erhalten haben oder für die eine reguläre Auffrischungslackierung fällig wird.

Flottenwachstum und vielseitiges Flugprogramm in München

Im kommenden Jahr wächst die Flotte von Discover Airlines um fünf Airbus A320 und einen Airbus A330 auf insgesamt 28 Flugzeuge. Fünf Kurzstreckenflugzeuge werden in München stationiert und starten im Sommer 2024 rund 60-mal die Woche zu 23 Urlaubszielen. Zehn Airbus A320 und 13 Airbus A330 steuern ab Frankfurt 33 Kurz- und Mittelstreckenziele sowie 17 Langstreckenziele an. Mit Beginn 2025 plant Discover Airlines auch wieder ab München auf der Langstrecke abzuheben.

Der Ferienflieger hat seit seinem Start über vier Millionen Gäste an Bord begrüßt. Durch die vollständige Integration in das Lufthansa Group Netzwerk sowie Codeshare-Partnerschaften mit Air Canada und United Airlines, bietet Discover Airlines Reisenden eine große Auswahl, durchgängige Buchungen und nahtloses Umsteigen.

Lufthansa Group