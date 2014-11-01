Commonwealt CA-25 Winjeel

Commonwealth CA-25 Winjeel, Land: Australien Die staatliche Flugzeugfabrik Commonwealth Aircraft Company konstruierte nach dem Krieg einen Militärtrainer. 68 CA-25 Winjeel wurden bis 1958 an die australische Luftwaffe geliefert. Spannweite: 11,76 m, Länge: 8,54 m, Startmasse: 1493 kg, Geschwindigkeit 299 km/h

1936 gründetet die australische Regierung die Commonwealth Aircraft Company um eine unabhängige Luftfahrtindustrie aufzubauen. Bei der CA-25 handelt es sich um einen Anfangstrainer für zukünftige Militärpiloten oder Verkehrsflieger. Der Prototyp mit der Bezeichnung CA-22 erhielt nach seinem Erstflug im Jahre 1950 zahlreiche Änderungen so dass das erste Serienflugzeug die CA-25 Winjeel (australische Bezeichnung für Adler) am 23. Februar zum ersten Flug abheben konnte. Zuerst wollte man ein australisches Triebwerk installieren aus Kostengründen entschloss man jedoch den günstigeren Wasp Motor aus den USA einzubauen. Bereits im Frühjahr 1958 wurde die letzte von 62 Maschinen an die australische Luftwaffe ausgeliefert. Sie tat dort ihren unverzichtbaren Dienst bei der Schulung junger Piloten bis sie im Verlauf der Jahre allmählich von dem Nachfolger ersetzt wurde.

Commonwealt CA-25 Winjeel (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Commonwealt CA-25

Verwendung: Militärisches Schulflugzeug

Erstflug: 1950

Antrieb:Ein Neunzylinder Sternmotor Pratt & Whitney R-985-AN-2 Wasp Junior

Leistung: 445 PS

Propeller: Zweiblatt-Verstellpropeller

Besatzung: 2 Piloten, 1 Notsitz für Passagier