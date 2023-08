Iberia drängt auf Einigung mit Gewerkschaften

Iberia will noch vor dem Sommer eine Zustimmung ihrer Gewerkschaften für die Lancierung eines Low-Cost-Carriers erwirken.

Die Airline hatte im letzten Oktober bekannt gemacht, dass sie die Lancierung eines in Madrid beheimateten Low-Cost-Carriers als Teil ihrer Strategie für 2012 plane. Die Gewerkschaften reagierten skeptisch darauf. Iberias Vorsitzender Antonio Vazquez will nun an einer Einigung arbeiten, es gehe dabei nicht nur um Kostenkürzungen, meinte er. Der Zusammenschluss mit British Airways soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein und sich ebenfalls kostenminimierend auswirken.