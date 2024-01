Flughafen Stuttgart weiter im Aufwind

Stuttgart Airport Start in den Sommer (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Flughafen Stuttgart wurden im vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen insgesamt 8.447.406 Passagiere gezählt, ein Plus von 20,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahl der Flugbewegungen lag 2023 nach vorläufigen Angaben bei 92.094 Starts und Landungen, ein Plus von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2022: 85.822 Flugbewegungen).

Vor der Coronakrise im Rekordjahr 2019 konnte der Flughafen Stuttgart noch 12, 7 Millionen Passagiere abfertigen, die Zahlen im vergangenen Jahr liegen also noch 34 Prozent unter dem Vorkrisenwert.

Ulrich Heppe, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG): „Wir haben unsere Prognose von rund 8,3 Millionen Fluggästen recht genau erreicht. Dass die starken Sommermonate so reibungslos verlaufen sind, war im Luftverkehr zuletzt leider nicht mehr selbstverständlich. Diese Leistungsfähigkeit verdanken wir einer guten Planung und großen Anstrengungen in den operativen Bereichen. Mein besonderer Dank gilt deshalb unseren Mitarbeitenden bei der FSG und ihren Töchtern und unseren Partnern für den motivierten Einsatz. Wir können mit Zuversicht auf das kommende Jahr schauen, in dem wir mit einer weiter steigenden Nachfrage rechnen."