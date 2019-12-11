Wizz Air meldet starkes Novemberwachstum

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im November 2019 insgesamt 2,975 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 23,9 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresnovember um 21,9 Prozent auf 5,246 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 24,5 Prozent auf 4,883 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 92,8 Prozent und hat sich somit um 1,6 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 39,142 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem sehr starken Wachstum von 17,2 Prozent.