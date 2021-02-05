Keine Erholung bei Wizz Air

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Januar 2021 insgesamt 573.692 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Januar 2019 waren es noch 3,158 Millionen Passagiere.

Wizz Air musste die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresjanuar krisenbedingt um 74,6 Prozent auf 1,451 Milliarden Sitzplatzkilometer abbauen, die Nachfrage ist sogar um 82,8 Prozent eingebrochen und erreichte noch 927 Millionen Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei tiefen 61,0 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 29,2 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 14,091 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air wegen der Corona Krise waren das 65,1 Prozent weniger als in derselben Vorjahreszeitspanne.

Im Geschäftsjahr 2020 konnte Wizz Air insgesamt 16,676 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen (Vorjahr 39,803 Millionen Passagiere), das waren Corona bedingt 58,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.