Wizz Air kann weiter wachsen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Februar 2020 insgesamt 3,014 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 25,6 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 26,5 Prozent auf 5,281 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 26,2 Prozent auf 4,975 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 93,8 Prozent und hat sich somit um 0,4 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air 41,006 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 19,5 Prozent.