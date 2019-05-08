Wizz Air meldet Aprilzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im April 2019 insgesamt 3,289 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von neunzehn Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresapril um 20,6 Prozent auf 5,825 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 22,4 Prozent auf 5,381 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 91,9 Prozent und hat sich somit um weitere 1,1 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet konnte Wizz Air insgesamt 35,091 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 16,7 Prozent.