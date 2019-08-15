Wizz Air gibt Julizahlen bekannt

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Juli 2019 insgesamt 3,882 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 11,7 Prozent.

Bei Wizz Air stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 13,2 Prozent auf 6,628 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 13,6 Prozent auf 6,333 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 95,6 Prozent und hat sich somit um weitere 0,3 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 36,711 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 15,8 Prozent. Die Auslastung der Flüge lag bei 93,2 Prozent und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte.