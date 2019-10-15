Wizz Air meldet starkes Wachstum

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im September 2019 insgesamt 3,817 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 20,3 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresseptember um 21,6 Prozent auf 5,439 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 22,5 Prozent auf 6,273 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 94,5 Prozent und hat sich somit um weitere 0,5 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 37,916 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 15,7 Prozent.