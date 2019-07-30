Wizz Air gibt Junizahlen bekannt

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im Juni 2019 insgesamt 3,609 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 19,1 Prozent.

Bei Wizz Air stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 18,1 Prozent auf 6,178 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 20,5 Prozent auf 5,876 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 95,0 Prozent und hat sich somit um weitere 1,7 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 36,305 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 16,9 Prozent.