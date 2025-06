Flughafen Memmingen setzt auf Nachhaltigkeit

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Ökologisch und sozial nachhaltig agieren und dabei wirtschaftlich erfolgreich sein. Das muss kein Widerspruch sein, sondern ist das erklärte Unternehmensziel des Flughafens Memmingen.

In seinem soeben veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht wird unter diesen Prämissen zudem die Vision formuliert, in absehbarer Zeit Deutschlands führender Low-Cost-Airport zu werden.

Schon seit geraumer Zeit verfolgt das Unternehmen das Konzept „Green Airport Memmingen“, um klimaneutral zu agieren und damit Süddeutschlands momentan größten Low-Cost-Airport nachhaltig zu betreiben. „Der Luftverkehr ist wichtiger Bestandteil der Mobilität. Dabei ist wirtschaftliche Effizienz ebenso wichtig wie unsere soziale und ökologische Verantwortung“, betont Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid. „Immer mehr Unternehmen schrauben ihre Nachhaltigkeitsziele zurück, um kurzfristigen Profit zu maximieren“, erläutert er. Langfristig werde dies jedoch zu schwerwiegenden Konsequenzen führen und sich nachteilig auf die Klimasituation auswirken. Schmid: „Wichtig ist eine Energieunabhängigkeit für den Flughafen Memmingen aufzubauen. Die Nutzung erneuerbarer Energien trägt dazu bei, den Flughafenbetrieb störungsresistenter zu machen, indem sie die Energieversorgung sichert und zudem Preissicherheit bietet. Unser Ziel kurzum: Nachhaltig erfolgreich und erfolgreich nachhaltig agieren.“

Was alles getan wird, dokumentiert der dritte Nachhaltigkeitsbericht des Flughafens auf 48 Seiten. Es sind viele Anstrengungen, die dazu beitragen sollen, den Begriff Nachhaltigkeit im Unternehmen mit Leben zu füllen und aus Absichten konkrete Taten werden zu lassen. In den drei Handlungsfeldern Ökonomie, Ökologie und Soziales wird dazu eine Fülle von Maßnahmen vorgestellt.

So zählen zu den Investitionen in das Projekt Green Airport Memmingen unter anderem die Errichtung einer öffentlich zugänglichen Wasserstoff-Tankstelle, deren Bau soeben begonnen wurde, sowie eines geplanten Elektrolyseurs. Eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage soll Strom erzeugen und die Umwandlung von Stromüberschüssen in Wasserstoff ermöglichen. Im Bericht wird auch auf die Anstrengungen der beiden großen Airline-Partner Ryanair und Wizz Air verwiesen, die mit eigenen Programmen zur Reduzierung von Schadstoffen beitragen.

Als herausragendes Beispiel für das Engagement des Flughafen Memmingen gilt auch, so der Bericht, die Gründung der Airport Energie Management GmbH (AEM) im Jahr 2017, die für die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger sorgte. Durch die Sanierung und den Umstieg von einem fossilen Fernwärmenetz mit Erdgas und Heizöl auf Rohbiogas und Pellets konnte eine nachhaltige Energieversorgung realisiert werden. Den kompletten Bericht kann man online auf der Flughafenhomepage einsehen.

Erfolgreiches Audit

In Sachen Klimaneutralität auf dem richtigen Weg zu sein, wurde dem Flughafen Memmingen soeben wieder von neutraler Seite bestätigt: Das unabhängige Zertifizierungssystem Airport Carbon Accrediation (ACA) hat im Rahmen einer vom europäischen Flughafenverband ACI Europe gestarteten Initiative die bisherigen Bemühungen im Bereich des Klimaschutzes unter die Lupe genommen und stellt den Verantwortlichen ein gutes Zwischenzeugnis aus. Das wiederum erreichte Level 2 zeigt, dass die Anstrengungen, den ökologischen Fußabdruck zu verringern, erfolgreich waren. Berücksichtigt werden dabei in erster Linie direkte Emissionen aus Energieerzeugung und dem Verbrauch von Treibstoffen für den Fuhrpark und Energie zum Heizen, sowie indirekte Emissionen aus dem Bezug von Energie in Form von Strom und Wärme. Dabei werden alle Geschäftsbereiche und Einrichtungen, die von der Flughafen Memmingen GmbH betrieben werden, betrachtet. Das Zertifizierungsprogramm ACA stellt für aktuell weltweit über 560 teilnehmende Airports einen gemeinsamen Rahmen für deren CO2-Management dar.

Flughafen Memmingen