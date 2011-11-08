Allegiant meldet im Oktober mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Oktober 2011 456.464 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 10,3 Prozent.

Im Oktober 2011 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 7,6 Prozent auf 467,194 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 8,4 Prozentpunkte auf 406.420 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,7 Punkte auf 87,0 Prozent. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und vier Boeing 757.