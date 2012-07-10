Allegiant mit weniger Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas musste im Juni 2012 erneut kräftig wachsen, 616.570 Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, was gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 7,3 Prozentpunkten entspricht.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni hat Allegiant Air das Angebot um 9,1 Prozentpunkte auf 622.198 Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 8,6 Prozentpunkte auf 553.690 Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 0,4 Prozentpunkte auf 89,0 Prozent verschlechtert. Allegiant hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine operative Gewinnmarge von rund 30 Prozent erreicht wird. Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und zwei Boeing 757 Maschinen.