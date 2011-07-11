Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Juni 2011 540.769 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 2,4 Prozent.

Im Juni 2011 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresjuni um leichte 1,3 Prozent auf 524 Millionen Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage ist um knapp einen Prozentpunkt auf 483 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung blieb gegenüber dem Vorjahresjuni bei 92 Prozent konstant. Allegiant hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine gute Gewinnmarge erreicht werden kann. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und vier Boeing 757.