Allegiant mit weniger Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im August 2011 507.712 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Rückgang von 5,9 Prozent.

Im August 2011 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresjuli um 8,8 Prozent auf 514,770 Millionen Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Nachfrage ist um 6,1 Prozentpunkte auf 462,146 Millionen Sitzplatzmeilen zurückgegangen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 2,6 Punkte auf 89,9 Prozent. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine gute Gewinnmarge erreicht werden kann. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und vier Boeing 757.