Allegiant mit leicht mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im April 2011 erneut zulegen, 488.028 Fluggäste stiegen bei Allegiant zu, was einer leichten Zunahme von 0,8 Prozent entspricht.

Im April 2011 sank die Nachfrage gegenüber dem Vorjahresapril um 1,2 Prozent auf 452 Millionen Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde leicht um 2,1 Prozent auf 495 Millionen Sitzplatzmeilen heruntergenommen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich von 90,5 auf 91,4 Prozent, was im Branchenvergleich als ausgezeichnet bezeichnet werden kann. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und zwei Boeing 757 Maschinen.