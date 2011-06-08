Allegiant mit weniger Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas musste im Mai 2011 Federn lassen, 433.329 Fluggäste stiegen bei Allegiant zu, was gegenüber dem Vorjahresmai einer Abnahme von 5,1 Prozent entspricht.

Im Mai 2011 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresmai um 7,7 Prozent auf 420 Millionen Sitzplatzmeilen gesenkt. Die Nachfrage ist um 7,6 Prozent auf 387.091 Sitzplatzmeilen gesunken. Die durchschnittliche Auslastung blieb gegenüber dem Vorjahresmai bei 92 Prozent konstant. Allegiant hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine gute Gewinnmarge erreicht werden kann. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und zwei Boeing 757 Maschinen.