Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im September 2011 398.206 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von zwei Prozent.

Im September 2011 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,1 Prozent auf 415,941 Millionen Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Nachfrage ist um 1,4 Prozentpunkte auf 357.525 Millionen Sitzplatzmeilen zurückgegangen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,3 Punkte auf befriedigende 86 Prozent. Allegiant Air hat sich zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine gute Gewinnmarge erreicht werden kann, Allegiant ist eine der am besten rentierenden Fluggesellschaften. Die Airline aus dem Spielerparadies Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und vier Boeing 757.