Allegiant meldet Passagieranstieg

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Dezember 2011 558.378 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresdezember einer Zunahme von 10,2 Prozentpunkten.

Im Dezember 2011 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresdezember um 11,4 Prozentpunkte auf 600,643 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 11,1 Prozentpunkte auf 520.446 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,3 Prozentpunkte auf 86,6 Prozent. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und vier Boeing 757.