Allegiant meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im August 2012 588.506 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem Plus von 15,9 Prozentpunkten.

Im August 2012 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 20,9 Prozentpunkte auf 622,143 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 17,6 Prozentpunkte auf 543.468 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 2,4 Prozentpunkte auf 87,4 Prozent verschlechtert. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Die Airline hat im Juli die Anmietung von Airbus A319 Flugzeugen bekannt gegeben.