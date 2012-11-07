Allegiant meldet im Oktober mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Oktober 2012 510.284 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 11,8 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresoktober hat Allegiant Air das Angebot um 17,5 Prozentpunkte auf 548,741 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 15,4 Prozentpunkte auf 469,029 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,5 Prozentpunkte auf 85,5 Prozent. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Die Airline hat im Juli 2012 die Anmietung von Airbus A319 Flugzeugen bekannt gegeben.