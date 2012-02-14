Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Januar 2012 501.601 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 5,6 Prozentpunkten.

Im Januar 2012 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresjanuar um 7,2 Prozentpunkte auf 537,304 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 5,8 Prozentpunkte auf 468,304 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Januar 2011 um 1,1 Prozentpunkte auf 87,1 Prozent. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, dies ist dem Carrier im Januar 2012 nicht gelungen. Die Fluggesellschaft aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und vier Boeing 757.