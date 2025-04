Flughafen Hamburg sorgt für hohe Wertschöpfung

Mehr als eine halbe Milliarde Euro Bruttowertschöpfung und über 11.000 Arbeitsplätze sichern Hamburg Airport und die direkt am Flughafen tätigen Unternehmen in der Metropolregion.

Damit bleibt der Hamburger Flughafen trotz der Herausforderungen während und nach der COVID-19-Pandemie ein wesentlicher Motor für die Hamburger Wirtschaft. Jeder Arbeitsplatz am Flughafen sichert zwei Arbeitsplätze in der Region. Dies geht aus einer aktuellen Studie des Hamburger WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) hervor, die heute veröffentlicht wurde. Die Studie im Auftrag des Hamburg Airport belegt außerdem, wie wichtig der Flughafen als Standortfaktor für Tourismus und Industrie ist.

Flughafen-Standort schafft Bruttowertschöpfung von über 662 Millionen Euro

Im Jahr 2023 erzielte die Flughafengesellschaft eine direkte Wertschöpfung von 207,6 Millionen Euro und sicherte zusammen mit den indirekten (durch Wirtschaftsverflechtungen) und induzierten (dadurch ausgelöster Konsum) Effekten zusätzliche 194,6 Millionen Euro in der Region. Die Konzessionäre (also alle externen Unternehmen, Partner, Mieter am Flughafen) trugen mit einer direkten Wertschöpfung von 114,1 Millionen Euro sowie weiteren indirekten Effekten von 146 Millionen Euro zur regionalen Wirtschaft bei. Rechnet man alles zusammen, beläuft sich die Bruttowertschöpfung für die Region damit auf 662,3 Millionen Euro jährlich. Als Bruttowertschöpfung bezeichnet man den reinen Mehrwert, der nach Abzug der eingesetzten Kosten entsteht.

Jeder Euro Wertschöpfung, der direkt am Flughafen erzeugt wird, steht mit insgesamt 1,9 Euro Wertschöpfung in der Region in Verbindung. Die Konzessionäre kommen bei der Wertschöpfung auf einen noch besseren Wert: Jeder dort investierte Euro führt zu 2,3 Euro Wertschöpfung in der Metropolregion.

Hamburg Airport sichert über 11.000 Arbeitsplätze im Großraum Hamburg

Im Studienjahr 2023 beschäftigte Hamburg Airport 1.742 Mitarbeitende direkt und sicherte durch wirtschaftliche Verflechtungen weitere 1.733 Arbeitsplätze in der Region. Die Konzessionäre beschäftigten in diesem Zeitraum 4.507 Mitarbeiter direkt und sicherten darüber hinaus zusätzliche 3.686 Arbeitsplätze in der Metropolregion Hamburg. In dieser Rechnung sind die Mitarbeitenden von Lufthansa Technik nicht enthalten, auch wenn der Flughafen ein wichtiger Teil der Infrastruktur des direkten Nachbarn darstellt. Jeder Arbeitsplatz am Flughafen sichert zwei Arbeitsplätze in der Region, jeder Arbeitsplatz in Gastronomie, Einzelhandel, Sicherheitsfirmen, etc. am Flughafen führt durchschnittlich zu 1,8 Arbeitsplätzen im Großraum Hamburg.

Rund 1,6 Millionen Fluggäste mit einem Reiseziel in der Region generierten Einnahmen von 436 Millionen Euro im Jahr 2023, wovon insbesondere die Hotellerie, Gastronomie, der Einzelhandel und der Transportsektor profitierten. Damit unterstreicht die Studie auch die Bedeutung des Flughafens für den Tourismus sowie als Standortfaktor für internationale Unternehmen und Veranstaltungen in Hamburg. Mit seiner sehr guten internationalen Anbindung trägt der Airport wesentlich zur Attraktivität der Metropolregion bei und schafft damit langfristige wirtschaftliche Perspektiven.

Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport:

Die Ergebnisse der HWWI-Studie verdeutlichen einmal mehr die zentrale Rolle des Hamburger Flughafens als Wirtschaftsmotor unserer Region. Unser Flughafen bleibt ein verlässlicher Garant für Wachstum und Beschäftigung – nicht nur für uns direkt, sondern auch für zahlreiche Partnerunternehmen und Branchen in Hamburg.

Prof. Dr. Michael Berlemann, Wissenschaftlicher Direktor am Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI):

Der Hamburger Flughafen ist weit mehr als ein Verkehrsknotenpunkt – er ist eine Schlüsselressource für die regionale Wirtschaft. Die Multiplikatoreffekte unterstreichen die erhebliche Vernetzung der wirtschaftlichen Aktivitäten des Flughafens mit anderen Sektoren innerhalb der Metropolregion Hamburg.

